Heilig Abend im Juni?? Ja klar, dank Forrest Funk dürfen alle Musikfans in diesem Jahr bereits am 24. Juni in Feiertagsstimmung verfallen. Denn mit vier Bands lässt das Kult-Open-Air in diesem Jahr wieder einmal den Lauchringer Parkwald beben.

Und weil das Großereignis exakt ein halbes Jahr vor Weihnachten stattfindet, wurde Forrest Funk in diesem Jahr kurzerhand unter das Motto „Fröhliche (Ge)weihnachten“ gestellt.

Die vielen treuen Forrest-Funk-Besucher und natürlich auch alle Musikfreunde, die es noch werden wollen, dürfen sich auf eine heiße Nacht mit starken Live-Akts und Mega-Sounds freuen. Und wer von der Musik nicht genug bekommen kann, sollte am SÜDKURIER-Gewinnspiel teilnehmen. Mit einem glücklichen Händchen können die Leser eines von drei CD-Paketen gewinnen und sich noch lange an Sound der Bands erfreuen.

So funktioniert das Gewinnspiel Der SÜDKURIER verlost drei Forrest-Funk-CD-Pakete. Wer gewinnen möchte, schickt dazu eine E-Mail an hochrhein.aktion@suedkurier.de mit dem Stichwort „Forrest Funk“. Name und Adresse nicht vergessen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erhalten die CDs per Post. Einsendeschluss ist Freitag, 23. Juni.

Das erwartet die Besucher bei Forrest Funk 2023

Die „Fröhliche (Ge)weihnacht“ startet am Samstag, 24. Juni, um 19.30 Uhr. „Der Forrestfunkolaus hat eine bunte Bescherung mitgebracht“, verspricht Heiko Probst, der das beliebte Festival vor 20 Jahren aus der Taufe gehoben hat.

Heiko Probst hat das Festival vor 20 Jahren ins Leben gerufen. | Bild: Helmut Heidinger

Zwischenzeitlich liegt die Organisation von Forrest-Funk in den Händen eines achtköpfigen Orga-Teams. Auch in diesem Jahr hat die Truppe wieder erfolgreich vier starke Bands für Forrest Funk begeistern können.

Neben der Pop-Punk-Band Lonely Springs, Multitalent Oimara und der bei Forrest-Funk-Fans beliebten Reggae-Latin-Pop-Band Jamaram, diesmal verstärkt durch Reggae-Veteran Jahcoustix, steht in diesem Jahr mit der jungen College-Rock-Band Fitfteen Eyes Open auch eine regionale Band aus Bonndorf auf der Bühne.

Als Gewinner des Jugend Band Contest WT dürfen „Fifteen Eyes Open“ bei Forrest Funk rocken. | Bild: Band

„Im Rahmen einer Kooperation mit dem Jugendreferat Waldshut-Tiengen haben wir die Sieger des Jugend-Band-Wettbewerbs eingeladen, in diesem Jahr als Opener für unser Festival zu spielen“, erklärt Heiko Probst.

Das Festival in einmaliger Waldatmosphäre bietet auch in diesem Jahr wahrhaft stürmische Bands auf der Bühne. „Wiederholungstäter, wie Jamaram kommen auch gerne immer wieder zu Forrest-Funk nach Lauchringen. Denn neben der besonderen Location liefern wir auch die besten und treusten Fans, die der Südwesten zu bieten hat“, verrät Probst das Erfolgskonzept.

Jamaram sind Wiederholungstäter bei Forrest Funk und in diesem Jahr verstärkt durch Reggae-Veteran Jahcoustix. | Bild: Band

Bands und Publikum dürfen sich also wieder auf eine unvergessliche Nacht freuen.

Die Fakten rund um den Konzertabend

Forrest Funk findet auch in diesem Jahr im Rahmen des traditionellen dreitägigen Waldfestes des Musikverein Oberlauchringen statt.

Der Zeitplan: Die Gewinner des WT Jugend Bandcontest treten um 19.30 Uhr auf, die Band Lonely Spring folgt um 20.45 Uhr. Oimara hat seinen Auftritt um 22.30 Uhr, zum Finale treten Jamaram & Jahcoustix ab 00.15 Uhr auf. Der Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Eintritt: Tickets gibt es im Vorverkauf für 18 Euro pro Ticket, wer in der Gruppe kommen möchte, kann mit dem Sieben-Freunde-Ticket (Sieben Tickets kaufen und sechs bezahlen) sparen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro.