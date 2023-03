Zur Hauptversammlung des Deutsch-Französischen Freundeskreises Lauchringen hat die Vorsitzende Barbara von Schnurbein viele Mitglieder, Vereinsvertreter und Gemeinderätin Audrein James begrüßt. „Die Zusammenarbeit mit den Vereinen und der Gemeinde“, so von Schnurbein, „ist für die deutsch-französische Partnerschaft ein Kernpunkt der lebendigen Partnerschaft.“ Schriftführerin Annette Schmidt verglich die Partnerschaft zwischen Lauchringen und St. Pierre de Chandieu im Département Rhône in der Region Auvergne-Rhône-Alpes mit seinen Aktivitäten und Aktionen mit einer Pflanze, deren Samen bereits mit dem Elysèe-Vertrag vor 60 Jahren gesetzt wurde. Mit der ersten Fahrt vor 30 Jahren nach St. Pierre de Chandieu und der damit begonnenen Freundschaft zwischen den damaligen Bürgermeistern und den Bürgern beider Gemeinden wurde sie fortgesetzt.

Zu den Aktivitäten des vergangenen Jahres zählten unter anderem die nachgeholten Feierlichkeiten zur 25-jährigen Verschwisterung in beiden Gemeinden, der Jugendaustausch, der in diesem Jahr in die Partnergemeinde ging, sowie Aktionen vor Ort in Lauchringen. Einer der Haupttagesordnungspunkte des Abends waren die anstehenden Neuwahlen des stellvertretenden Vorsitzenden, der Schriftführerin und der Kassenprüfer. Xavier Kornmann folgt, einstimmig gewählt, als neuer stellvertretender Vorsitzender Andreas Ullrich, der sein Amt nach mehr als fünf Jahren Tätigkeit zur Verfügung gestellt hat. Annette Schmidt wurde ebenso einstimmig in ihrem Amt bestätigt, wie auch die beiden Kassenprüfer Brigitte Weber und Franz Spitz.

Der Ausblick auf 2023 zeigt laut Barbara von Schnurbein mit der Fahrt des Musikvereins Oberlauchringen zum Carneval von St. Pierre der Chandieu, verbunden mit der 130-Jahr-Feier der Fanfare et Clique, dem Besuch der Jeunes Sapeurs Pompiers bei der Jugendfeuerwehr Lauchringen und dem Jugendaustausch feste Eckpunkte im Kalender. „Die Partnerschaft ist“, so die Freundeskreis-Vorsitzende Barbara von Schnurbein, „also auch weiterhin eine gedeihende Pflanze, die auf deutscher, wie auch auf französischer Seite nach wie vor intensiv gehegt und gepflegt wird.“

Der Deutsch-Französische Freundeskreis Lauchringen hat 105 Mitglieder. Kontakt unter Telefon 07741 670945 oder per E-Mail an b.severus@gmx.net. Weitere Infos im Internet unter www.dffk-lauchringen.de.