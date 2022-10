von Raymund Grägel

Der Gemeinderat Lauchringen beschäftigte sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit den Beckenwasserpumpen im Freibad. Die Pumpen sind in die Jahre gekommen, aktuell ist eine der drei Pumpen des Schwimmer­beckens defekt. Der Ausfall einer weiteren Pumpe würde zur Schließung des Freibades führen.

„Wir fahren da am seidenen Faden“, sagte Bürgermeister Thomas Schäuble. Ein Förderantrag zum Austausch aller Pumpen ist gestellt und bewilligt. Die Kosten liegen bei 180.840 Euro netto, die Fördersumme liegt bei 117.546 Euro, also 65 Prozent der Kosten. Die neuen Pumpen arbeiten mit einer besseren Steuerung und können bis zu 45 Prozent der Stromkosten einsparen, das sind etwa 165.000 Kilowattstunden pro Jahr. Der Gemeinderat stimmte der Anschaffung zu.

Thema Familienzentrum Außerdem beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Projekt Alltagshelfer des Familienzentrums Lauchringen (Faz). Das Faz bildet seit Jahren Pflegeunterstützer aus und vermittelt diese Frauen und Männer an pflegebedürftige Personen in Lauchringen. Laut Auskunft des Faz besteht ein gewisser Bedarf. Das Faz möchte die Konzipierung, den Aufbau und den Betrieb eines Alltagshelferdienstes vom Land fördern lassen. Das Land stellt finanzielle Mittel im Förderprogramm „Quartierimpulse“ zur Verfügung. Weil nur eine Gemeinde, nicht eine Einrichtung, solch eine Förderung beantragen kann, ist die Idee, dass die Gemeinde den Antrag stellt und formal die Leistungen durch das Faz ausführen lässt. Der Gemeinde entstehen hierfür keine Kosten, der Gemeinderat stimmte der Stellung des Förderantrags zu.

Lüftungsanlage in der Gemeindehalle

Die Gemeindehalle in Unterlauchringen ist mit einer Lüftungsanlage aus dem Jahr 1995 ausgestattet. Es gibt vier Lüftungsgeräte, zwei davon sind defekt und können aus Mangel an Ersatzteilen nicht repariert werden.

Die Verwaltung hat das Planungsbüro mtplan aus Waldshut-Tiengen beauftragt, die Erneuerung der Lüftungsanlage zu planen. Die Anlage wird optimiert und nur noch aus zwei Lüftungsgeräten bestehen. Die Kosten liegen bei 250.000 Euro netto. Der Gemeinderat erteilte seine Zustimmung.

Zudem wurde in der Sitzung informiert, dass es in der Gemeindehalle Oberlauchringen zu einem Leitungswasserschaden kam. Ein Teil des Fußbodens muss neu verlegt werden. Während der Arbeiten findet der Schulsport in einem Ausweichquartier statt.

Wegen der Umgestaltung des Lindenplatzes wurden verschiedene Möglichkeiten des Straßenbelags vorgestellt und diskutiert.