von Tina Prause

Unter dem Motto „Schau hin – Armut in der Nachbarschaft“ hat das Familienzentrum Hochrhein zum traditionellen Frauenfrühstück in diesem Monat eingeladen. Zudem nutzten die Organisatoren den Anlass, um die themenbezogene Foto-Ausstellung zu eröffnen, die voraussichtlich bis Ende des Jahres in den Räumen des Familienzentrums im Riedpark in Lauchringen während der regulären Öffnungszeiten besichtigt werden kann.

Das Frauenfrühstück ist immer wieder gut besucht. In geselliger Runde freuen sich die Besucherinnen am jeweiligen Vormittag ab 9.30 Uhr über ein kulinarisches und kulturelles Angebot. Begonnen mit dem Frühstücksbüfett, steht jede Veranstaltung unter einem anderen Schwerpunkt. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, auch auf diese Themen aufmerksam zu machen“, erklärte Ulla Hahn, Leiterin des Familienzentrums Hochrhein, den Hintergrund von „Schau hin – Armut in der Nachbarschaft“. Es sei eine Herzensangelegenheit und man versuche konstant, auf verschiedenen Ebenen unterstützen zu können. Besonders interessant für viele Gäste des Vormittags war zudem die Lesung von Elisabeth Kaiser aus dem Spiegel-Bestseller „Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance: Wie sich Armut in Deutschland anfühlt und was sich ändern muss“ von Jeremias Thiel.

Das Konzept

Das Frauenfrühstück findet einmal im Monat im Familienzentrum Hochrhein statt, jeweils dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr. Wer möchte, kann sich für 7,50 Euro von dem reichhaltigen Büfett bedienen oder einfach nur an dem abwechselnden Programm teilnehmen. Für dieses Jahr stehen die weiteren Termine und Themen schon fest.

Am 8. November findet das Frauenfrühstück unter dem Motto „Zaubereien“ statt, mit Enrico Baselini alias Heinz Basler. Am 13. Dezember lädt das Familienzentrum Hochrhein unter dem Thema „Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg“ ein. Auch für Januar ist der erste Termin bekannt. „Kulturrausch – Traditionen in Deutschland und der Türkei“ heißt das Motto, dass am 24. Januar den Gästen geboten wird. Organisiert wird das Frauenfrühstück von Elisabeth Kaiser. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.