Lauchringen – Obwohl Frauen schon vor 104 Jahren durchgesetzt haben, dass sie sich zur Wahl stellen dürfen, sind sie dennoch in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und vor allem in politischen Gremien oder in Führungspositionen unterrepräsentiert. Und das, obwohl die weiblichen Kompetenzen und Sichtweisen ihnen eine gewichtige Stimme geben sollten.

„Die Stimme erheben, bedeutet Mitsprache und sich einmischen, mitentscheiden und gehört werden. Dazu sollen die Frauenaktionstage beitragen“, sagte Anette Klaas, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. Der Einladung zum Frauenfrühstück unter dem Motto „Frauen haben eine Stimme“ waren viele Interessierte gefolgt und schnell waren alle Plätze in den Räumen des Familienzentrums im Riedpark in Lauchringen belegt.

Frauen machen Karriere, besetzen Führungspositionen, übernehmen Verantwortung, sind kompetent und haben Zivilcourage. Einen Einblick in den politischen Alltag, in Städten und Gemeinden sowie in der großen Politik gewährte Rita Schwarzelühr-Sutter als SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin des Innern und für Heimat: „Ich bin ja nicht als Politikerin auf die Welt gekommen, das war ein längerer Prozess“, begann die Abgeordnete ihre Ausführungen. Mit dem Hören des Deutschlandfunks gemeinsam mit der Familie mittags um zwölf, begannen auch die politischen Diskussionen mit den Eltern und Geschwistern.

Schon damals sei es ihr suspekt gewesen, dass Frauen ihre Ehemänner erst fragen mussten, ob sie arbeiten gehen dürfen. Schon früh habe sie sich auch in der Anti-Atom-Bewegung engagiert. Wichtig sei ihr immer gewesen, zu versuchen, die Dinge, die man als ungerecht empfindet, zu ändern. Sie habe dann festgestellt, dass man sich am besten einsetzen kann, wenn man dorthin geht, wo die Entscheidungen getroffen werden. So führte ihr politischer Weg sie zunächst in den SPD-Ortsverein und in den Gemeinderat.

Frauen sollten sich nicht damit zufriedengeben, wie es ist. Es gebe noch viel zu tun, gerade im Berufsleben, wo die immer noch mangelnde Gleichstellung sich eben auch in der Bezahlung ausdrückt. Es sei auch wichtig, dass Gremien besser besetzt sind. Daher möchte sie auch mehr Frauen ermutigen, für die Kommunalwahlen zu kandidieren. Ohne Mehrheit käme man aber nicht vorwärts, so müsse man im Gemeinderat konsensbereit sein: „Man sollte sich zuhören und nicht polarisieren, das hat in Lauchringen gut funktioniert“, sagte Rita Schwarzelühr-Sutter aus ihrer Erfahrung.

Anette Klaas ergänzte: „Ob als Mutter in oder nach der Familienphase, ob als Gemeinderätin oder im Verein, ob als Zugezogene oder Einheimische, alle Frauen beeinflussen mit ihrer Stimme das Umfeld, in dem sie leben. Und das ist wichtig!“ Die Kommunalpolitik sei die Basis der Demokratie, aber immer noch entscheiden viel zu wenig Frauen über die Geschicke ihrer Gemeinde, ihrer Stadt oder ihres Landkreises. Daher würde das Bundesprogramm „Frauen in die Politik“ bis zur Kommunalwahl 2024 weiter im Fokus der Kommunalen Stelle für Gleichstellung des Landkreises bleiben. Im Anschluss an ihren Vortrag beantwortete Rita Schwarzelühr-Sutter noch viele Fragen der Zuhörerinnen zu ihrer Arbeit und zu Themen wie der Gesundheitsversorgung sowie dem Nahost-Konflikt.