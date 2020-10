Am Mittwochmorgen hatte eine Frau einen ungebetenen Gast mit acht Beinen, zwei Scheren und einem Panzer in ihrer Wohnung in Unterlauchringen. So beschrieb die Frau das ihr unbekannte Getier, als sie sich kurz nach 10 Uhr über den Polizeinotruf meldete.

Mutig hatte sie dem Tier einen Mülleimer übergestülpt, sodass sich ein fachkundiger Polizeibeamter vor Ort ein Bild von dem „Gefangenen“ machen konnte, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt.

Sichtlich froh und erleichtert war die Frau, als sich der Polizist dem Tier annahm. „Es handelte sich um eine etwa 25 Zentimeter große Chinesische Wollhandkrabbe, die sich offenbar beim Lüften durch die offene Terrassentür illegal Zutritt zur Wohnung verschafft hatte“, schreibt die Polizei.

Invasive Arten Breiten sich Arten durch den Menschen in Gebieten außerhalb ihrer Heimat aus, spricht man von invasiven Arten. Sie können erhebliche Schäden anrichten, da sie einheimische Arten verdrängen oder ökonomische und gesundheitliche Folgekosten verursachen können. Tierarten, die nach 1492, also der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, vom Menschen in Gebiete außerhalb ihrer Heimat verschleppt wurden und dort über längere Zeit wild leben, nennen Wissenschaftler Neozoen. Handelt es sich um Pflanzen, spricht man von Neophyten.



Die Einschleppung invasiver Arten erfolgt häufig durch das Ballastwasser von Schiffen oder Rumpfanhaftungen, sowohl auf See als auch auf Flüssen. Andere Arten wurden gezielt durch den Menschen eingeschleppt, etwa der Riesenbärenklau oder das im Himalaya beheimatete Drüsige Springkraut durch den Gartenbau. Viele Arten werden inzwischen auch durch den Klimawandel begünstigt. Dazu zählt die Gelbfieber und andere Krankheiten übertragende Asiatische Tigermücke, die inzwischen in südeuropäischen Ländern bis nach Norditalien festgestellt wurde, und in den nächsten Jahren die Alpen überwinden könnte. (Quelle: Nabu Deutschland)

Die doch recht aktive und sich keinesfalls ihrem Gefangenenschicksal ergebende Krabbe wurde dem Veterinäramt übergeben. Nach Auskunft der Fachbehörde handelt es sich um eine invasive Art, die bereits Populationen im und am Rhein hat.

Ein Vorkommen in Landkreis Waldshut ist laut Polizei jedoch bislang nicht bekannt gewesen. „Möglicherweise war der Einzelgänger auch irgendwo ausgebüxt“, schreibt die Polizei abschließend.