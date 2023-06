Lauchringen – Eine frohlockende, schwitzende bunte Schar? Livemusik die direkt in den Tanzmuskel fährt? Überall Bäume, aber ohne Lametta? Die Rede ist nicht von der Waldweihnacht, nein, aber Forrest Funk steht vor der Tür und für die vielen Fans der beliebten OpenAir-Veranstaltung ist das auch ein Heiliger Abend – Fröhliche Geweihnachten eben!

Am 24. Juni wird ab 19.30 Uhr der Waldfestplatz in Oberlauchringen wieder erbeben und viele hunderte Musikfreunde gemeinsam mit den Live-Akts auf der Bühne eine große Party feiern.

„Der Forrestfunkolaus hat eine bunte Bescherung mitgebracht“, verspricht Heiko Probst, der das Festival vor 20 Jahren das erste Mal initiiert hat und seitdem Erfolgsgeschichte schreibt. Zwischenzeitlich liegt die Organisation von Forrest-Funk in den Händen eines achtköpfigen Orga-Teams. Auch in diesem Jahr konnten wieder vier starke Bands für Forrest Funk begeistert werden.

Erstmals kooperiert Forrest Funk im Rahmen des Jugend Band Wettbewerbs mit dem Jugendreferat Waldshut-Tiengen. „Fitfteen Eyes Open“, eine junge College Rock Band aus Bonndorf, konnte sich am entscheidenden Abend am 19. Mai durchsetzen und wird dieses Jahr die Forrest Funk-Nacht eröffnen. Mit Ihrem energiegeladenen Sound, der sich in verzerrten Gitarren, satten Bässen und mitreißenden Schlagzeugbeats widerspiegelt, bringt „Fifteen Eyes Open“ auch die Eckenverstecker zum Tanzen!

Danach bricht mit „Lonely Spring“ die Pop-Punk-Welle im Parkwald los. Auf der Überholspur, dem 9-to-5-Leben entfliehend, in ständiger Angst, das Leben der viel zu früh Erwachsengewordenen hole auch einen selbst schließlich ein. In einer Welt, in der einem alles und jeder predigen will, wie man erfolgreich in Dingen wird, die man überhaupt nicht leiden kann, um Dinge zu kaufen, die man überhaupt nicht will. Irgendwo dort, zwischen Weckern und Leasingverträgen, erhebt sich eine Pop-Punk-Welle, die direkt auf unsere gesellschaftlichen Normen rast, um diese niederzureißen: „Lonely Spring“.

Danach übernimmt das Multitalent „Oimara“, der bunte Hund vom Tegernsee die Bühnen. Ideenreichtum pur und Experimentierfreude par excellence – Freestyler, nicht nur im Studio. Seine Liveshows gespickt mit mundARTistischen Performances – eine große Kunst, frei Schnauze. So fix und treffend auf Situationen eingehen können nur wenige wie „Oimara“ mit seiner Band.

Die letzte Band des Abends hat für die treuen Fans des Festivals bereits Kultstatus: „Jamaram“ diesmal verstärkt mit dabei ist Langzeit-Homie und Reggae-Veteran Jahcoustix. „Jamaram“, der seit Gründung um die Jahrtausendwende als unsinkbar geltende Reggae-Achter, mit tausenden Live-Shows auf dem Tacho, ist noch lange nicht platt! Mit „Jamaram live

& direct“ stemmen sich die Besucher gegen Club- und Festivalsterben, gegen die Balz auf dem Handy und Stubenhockertum mit Schnaps und Netflix.

„Das Festival in einmaliger Waldatmosphäre kehrt mit wahrhaft stürmischen Bands zurück. Wir liefern aber auch die besten und treusten Fans die der Südwesten zu bieten hat“, freut sich Probst und warnt augenzwinkernd: „Achtung, sie neigen zur Ekstase, erwünschte Nebenwirkung für Bands hierbei: Eine unvergessliche Nacht in einmaliger Wald-Atmosphäre.“

Forrest Funk findet auch in diesem Jahr im Rahmen des dreitägigen Waldfestes statt, dass vom Musikverein Oberlauchringen organisiert wird. Das Orga-Team zeigt sich erfreut über die großartige Unterstützung, die der Verein von vielen regionalen Unternehmen erhält. „Ohne diese Unterstützung wäre das Risiko einer Großveranstaltung wie Forrest Funk für den Musikverein viel zu groß“, erklärt Heiko Probst.

Tickets für Forrest Funk gibt es im Vorverkauf für 18 Euro oder vergünstigt als „7-Freunde-Ticket“ für 108 Euro auf der Homepage

(www.forrest-funk.de). Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn 19.30 Uhr. Die letzte Band spielt ab 00.15 Uhr.