von sk

Gegen 4 Uhr war die Streifenwagen-Besatzung mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Anfahrt zu einem Einbruchs-Alarm. Als der Ford-Fahrer in der Ortsdurchfahrt von Unterlauchringen auf das hinter ihm herannahende Polizeiauto aufmerksam geworden ist, habe er seinen Ford auf über 100 Stundenkilometer beschleunigt und die Polizisten am Überholen gehindert. Nach der Überprüfung des Alarm-Objektes ist der Halter des Fords zu Hause aufgesucht worden. Der Pkw sei dort mit noch warmem Motor abgestellt gewesen, so die Angaben der Polizei. Der 58-jährige Halter habe sich ebenso unwissend gegeben wie sein 17-jähriger Sohn. Die Ermittlungen dauern an.