von Tina Prause

Herr Loll, können Sie sich noch an Ihre erste „Feuerwehrstunde“ erinnern? Was „entflammte das Feuer“ für Ihr Ehrenamt?

Mein Vater war schon in der Feuerwehr aktiv und das Feuerwehrgerätehaus war früher in der Straße, in der ich aufgewachsen bin. Da war es klar, dass ich mit zwölf Jahren in der Jugendfeuerwehr angefangen habe. Damals durfte man erst mit zwölf Jahren beginnen. Meine Freunde waren auch dabei und sind es, so wie ich, noch heute. Die Kameradschaft steht bei uns an erster Stelle, man ist mit Jung und Alt zusammen. Irgendwie sind wir, wenn man es deutschlandweit sieht, eine große Familie. Ein Freund von mir hat mal im Spaß gesagt, wir sind alle Adrenalinjunkies aber das ist nicht so. Jeder hat seine individuelle Richtung, in die er sich entwickeln kann. Ich glaube, das macht es aus.

Zur Person Bernhard Loll ist 55 Jahre alt und verheiratet. Er hat ursprünglich Schlosser gelernt. Heute ist er im Fahrzeugbau tätig, allerdings mehr im kaufmännischen Bereich. Mit zwölf Jahren begann Bernhard Loll bei der Jugendfeuerwehr und wechselte mit 18 Jahren in den aktiven Dienst. Seit 1996 ist er Feuerwehrkommandant von Lauchringen und zudem einer von vier Stellvertreter des Kreisbrandmeisters.

Ist es heute noch die gleiche Begeisterung?

Ja klar, sonst würde man diese Aufgaben nicht so lange machen. Ich bin ja nicht nur Feuerwehrkommandant von Lauchringen, sondern auch noch stellvertretender Kreisbrandmeister. Ich habe mit 18 Jahren in den aktiven Dienst wechseln können und wollte mich immer weiterentwickeln. Es macht mir immer noch genauso viel Spaß wie früher.

Sie sind nun in der sechsten Amtsperiode als Feuerwehrkommandant. Was gehört zu Ihren Aufgaben?

Oh, das ist gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Verwaltungsarbeit gehört dazu. Das sind Einsatzberichte oder Haushaltsplanungen, Beschaffungen, wie beispielsweise Fahrzeuge, planen. Alle fünf Jahre muss ein Brandschutzbedarfsplan erarbeitet werden zusammen mit einem Ingenieurbüro. Hierfür müssen wir die Informationen liefern. Ich berate bei einer Brandschutzschau oder bin bei Großbränden der Einsatzleiter. Vielleicht kann man grob zusammenfassend sagen, ich halte die Fäden in der Hand.

Hat sich das Amt in all der Zeit verändert?

Das Amt vielleicht nicht aber die Feuerwehr an sich. Ganz viel hat sich in der Technik getan. Die Fahrzeuge und Geräte haben sich entwickelt. Natürlich auch die Schutzausrüstung, die Einsatzkleidung. Man muss sich vorstellen, dass wir früher nur so was wie Baumwoll-Arbeitskleidung hatten. Mit der Zeit entwickelte sich hier der Schutz und es kam ein anderer Stoff mit Innenfutter. Heute ist es Gore Tex, spezielle Materialien und auch die Helme bieten viel mehr Sicherheit. Die Fahrzeuge und Geräte kann man gar nicht mehr vergleichen. Der Gedanke hinter der Feuerwehr ist allerdings gleichgeblieben. Da ziehen wir alle in die gleiche Richtung. Wir sind da, um zu helfen. Wenn es darauf ankommt, ziehen alle Männer und Frauen an einem Strang.

Wo sie gerade die Frauen erwähnen, wie hat sich die Mitgliederzahl in diesem Zusammenhang verändert?

Zum Positiven! Früher war das nicht denkbar. Irgendwann ist es so gekommen, dass Frauen da waren, die den aktiven Dienst mitmachen wollten. Sie machen auch bei Einsätzen die gleiche Arbeit wie Männer. Da gibt es keine Frage. Das ist eine tolle Entwicklung. Es geht heute gar nicht mehr ohne. Übrigens gibt es auch Frauen, die Berufsfeuerwehren leiten. Das finde ich super. Frauen haben bei manchen Dingen ein anderes Handling als Männer. Das macht die Mischung und Möglichkeiten noch vielseitiger. Es würde was fehlen, wenn wir keine Frauen hätten. Meine Frau ist auch in der Feuerwehr. Das ist ein zusätzlicher, ganz klarer Vorteil. Weil sie einfach weiß, was mit dem Ehrenamt zusammenhängt. Es ist bei uns unglaublich wichtig, dass die Familie mitzieht.

Haben Sie ein besonderes Erlebnis, an das Sie immer wieder gerne denken?

Das ist nicht nur ein Erlebnis. Ich denke immer wieder gerne an unseren Tag der offenen Tür, den wir alle zwei Jahre veranstalten. Meist haben wir Glück mit dem Wetter und es kommen unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger, die mehr über unsere Arbeit erfahren wollen, mit uns einen schönen Tag verbringen. Das macht immer viel Spaß und bestätigt uns in dem, was wir tun. Auch unsere Ausflüge und Hochzeiten der Kameradinnen und Kameraden sind toll. Daran denke ich auch immer gerne.

Und umgedreht, welcher Moment hat Sie lange beschäftigt?

Ganz schwierig wird es, wenn Menschen sterben. Wenn ein Freund oder Kamerad schwer krank wird und stirbt. Einsätze, bei denen Kinder verletzt werden oder schlimmer. So was ist für mich aber auch für meine Kameradinnen und Kameraden sehr schlimm.

Gibt es eigentlich eine Aufgabe, die jeder Feuerwehrmann gerne macht?

An erster Stelle würde ich sagen, anderen zu helfen wenn sie in Not sind und Hilfe brauchen. Dann sind da noch unsere gemeinsamen Feste, Kameradschaftsabende oder die Ausflüge am Vatertag. Wir machen da oft eine Radtour oder eine Wanderung. Es wird viel gelacht, gut gegessen und getrunken. Da wird es oft und gerne spät. Das ist vielleicht keine Aufgabe im eigentlichen Sinn aber da sind alle gern dabei.

Was ist eigentlich mit der berühmten Feuerwehrstange, die man aus Film und Fernsehen kennt. Gibt es sowas überhaupt noch und falls ja, sind Sie schon mal eine runtergerutscht?

Ja, ich bin tatsächlich schon mal so eine Stange runtergerutscht. Allerdings muss ich sagen, ich war mäßig begeistert. Das muss nicht sein. Hier im Landkreis ist mir auch keine Feuerwehr bekannt, die eine solche Stange hat. Die gibt es eher bei den Berufsfeuerwehren aber auch da nicht mehr so oft. Mittlerweile ist es eher eine Rutsche. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Verletzungsgefahr bei einer Stange recht hoch ist, wenn man es nicht richtig macht. Da ist schnell mal ein Fuß oder ein Bein gebrochen.

Bleibt neben Beruf, Feuerwehr und Familie noch Zeit für weitere Hobbys? Falls ja, welche haben Sie?

Wenn ich jetzt sage, ich wandere gerne, lacht meine Frau wieder. Ab und zu fahre ich gerne Fahrrad. Wir nehmen die Fahrräder gerne mit in den Urlaub, da ist dann auch genug Zeit. Früher habe ich noch aktiv Musik gemacht im Musikverein Oberlauchringen. Aber irgendwann ist es dann doch mit der Zeit zu knapp geworden.

Sie haben das Thema Urlaub angesprochen, was machen Sie, wenn Sie Urlaub haben. Fahren Sie weg?

Wenn ich nicht wegfahre, habe ich keine Ruhe. Dann kommt irgendeine Aufgabe oder ein Einsatz dazwischen, deshalb fahren wir immer weg. Wir mögen Italien sehr gerne und in diesem Jahr waren wir auch seit langem mal wieder an der Nordsee. Das war sehr schön. In den Urlaub fliegen, muss nicht sein. Ich finde, während einer Autofahrt sieht man viel mehr von der Umgebung. Und, wie vorher schon gesagt, wenn wir dann im Urlaub sind, fahren wir gerne Fahrrad.