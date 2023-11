Vorsitzender Lars Chemnitius informierte in der Hauptversammlung des Tennisclubs Lauchringen über die erfolgreiche Trainersuche und über die neue Clubheimmanagerin Nathalie Mandock. Er bedankte sich bei den Vorstandskollegen für ihr außerordentliches Engagement.

Die alte und neue Vorstandschaft des TC Lauchringen (von links): Alexander Gleichauf (Beisitzer Sport und Medien), Enno Conzelmann (Kassierer), Timo Gramann (2. Vorstand), Ann-Kathrin Happe (Sportwart), Manfred Müller (Jugendwart), Susanne Pfau (Schriftführer), Lars Chemnitius (1. Vorstand) und Ulrich Becker (Beisitzer Tennisplätze) | Bild: Susanne Pfau

Für den Erwachsenenbereich berichtete Ann-Kathrin Happe, Sportwartin des TC Lauchringen, über die vier gemeldeten Mannschaften. Wie der Verein in einer Mitteilung weiter ausführt, hat die Damenmannschaft den Aufstieg in die erste Bezirksliga geschafft. Kinder- und Jugendwart Manfred Müller gab einen Rückblick über die erfolgreiche Sommersaison und das Melden von sechs Mannschaften, dank der Spielgemeinschaften mit den Nachbarvereinen TC Tiengen und TC Waldshut. Durch das große Engagement der Grundschulen Oberlauchringen und Unterlauchringen, sowie des Kindergartens in Oberlauchringen konnte eine Kooperation mit insgesamt 60 Kindern angeboten werden. Im Juni gab es ein Eltern-Kind-Training, bei dem Kinder und Eltern Tennis ausprobieren konnten. Manfred Müller bedankte sich im Namen der Vorstandschaft für das außerordentliche Engagement der Trainer Bruno Bilic und Achim Happe, die unter anderem in den Sommerferien für 38 Kinder ein Feriencamp anboten. Fabian Gut wurde in Abwesenheit für seine Trainertätigkeit gedankt.

Bürgermeister Thomas Schäuble freute sich über die Berichte und die sehr interessante Jugendarbeit. Er beglückwünschte den Verein zu den sportlichen Erfolgen: „Ich sehe, wie der Verein pulsiert und lebt.“ Schäuble wünschte sich weiterhin solch ein „Glühen des Vereins und ein gutes kameradschaftliches Vereinsleben“. Er leitete auch die Wahlen. Folgende Ämter bleiben die nächsten zwei Jahre gleich besetzt: Vorsitzender ist Lars Chemnitius, Schriftführerin Susanne Pfau, Sportwartin Ann-Kathrin Happe. Beisitzer Tennisplätze ist Ulrich Becker. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Herbert Sutter und Tobias Kummer geehrt, seit 40 Jahren sind Horst Bürgin und Peter Preiß Mitglied.