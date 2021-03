von Herbert Schnäbele

Als Nachfolgerin von Bettina Lohrer, die Ende 2020 in den Ruhestand eingetreten ist, hat nun Elisabeth Schaffrick die Stelle als Betreuungsfachkraft in der AWO-Seniorenanlage „Haus ob dem Lauffen“ übernommen. Sie wurde im Rahmen eines Pressegespräches durch den Vorsitzenden des AWO-Ortsverbandes und Kreis-Geschäftsführer Thomas Bomans, vorgestellt.

Langjährige Erfahrung

Schaffrick (44) stammt aus Dessau und kann auf eine gut 20-jährige Erfahrung in der Altenhilfe und im Pflegebereich zurückblicken. Nach der Fachschule für Kinderpflege und Fachschule für Heilerziehungspflege absolvierte sie 1999 das Fachabitur für Wirtschaft und Soziales. Seit der Übersiedlung von Berlin an den Hochrhein im Jahre 2010 war sie in verschiedenen Einrichtungen der Altenhilfe und im Pflegebereich tätig. Seit 2013 arbeitet sie bei der AWO.

In Lauchringen keine Unbekannte

Für die 23 Mieter in der Lauchringer Seniorenwohnanlage ist sie keine Unbekannte, da sie bereits seit Eröffnung des Hauses im Jahre 2015 das Pflegeteam unterstützte. „Wir hätten gerne Frau Lohrer mit einer Feier verabschiedet und Frau Schaffrick öffentlich in ihre Aufgabe eingeführt“, erläutert Thomas Bomans, „aber es musste alles der Pandemie geopfert werden.“ Bomans und die Fachbereichsleiterin für Seniorenwohnanlagen im Landkreis, Edith Schattmaier, freuen sich, dass die Stelle wieder besetzt werden konnte. Sie wünschten Elisabeth Schaffrick eine glückliche Hand bei ihrer wertvollen Arbeit.