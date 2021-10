von Herbert Schnäbele

Vorstandswahlen und insgesamt 31 Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der katholischen Frauengemeinschaft Herz Jesu Unterlauchringen. Vorsitzende Johanna Würth konnte neben den zahlreich erschienen Mitgliedern Pfarrer Romuald Pawletta besonders willkommen heißen, der sich freute, dass er sich nach zweijähriger Dienstzeit in der Seelsorgeeinheit Corona bedingt nun endlich auch einmal mit verschiedenen Gruppierungen treffen könne. Er grüßte die Versammlung mit der Feststellung: „Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.“ Schriftführerin Hildegard von Roth hielt Rückblick auf zwei Vereinsjahre, weil im vergangenen Jahr die Hauptversammlung wegen Corona ausgefallen war.

Während im Vereinsjahr 2019 noch die vorgesehenen Anlässe wie zum Beispiel die Frauenfasnacht, der Weltgebetstag, die Kreuzwegandacht, das Frauenfrühstück, der Seniorennachmittag, der Jahresausflug oder der Adventsmarkt stattfinden konnten, mussten im Vereinsjahr 2020 außer der Frauenfasnacht fast alle anderen geplanten Ereignisse ausfallen. Trotzdem konnten in den beiden Jahren rund 250 Geburtstagsbesuche bei Mitgliedern der Frauengemeinschaft und weiteren Jubilaren der Pfarrgemeinde Herz Jesu bewältigt werden.

Kassiererin Andrea Jäger-Hauser berichtete von einer guten Kassenlage und den alljährlichen Spenden an die Kinderkrebsklinik Freiburg, an Pater André NDongo, das Babyhospital Bethlehem, sowie an Frauen in Not. Von den Kassenprüferinnen wurde der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Nach der Entlastung des Vorstandes durch Pfarrer Pawletta und dem Dank an die Vorstandsfrauen für die zurückliegende Arbeit erfolgten unter seiner Regie die Vorstandswahlen. Sämtliche Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Danach erfolgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft, über die wir gesondert berichten. Kurz diskutiert wurde die Frage des Beitrittes der Frauengemeinschaft zum Bundesverband, wie er vom Diözesanverband empfohlen wird. Die Entscheidung wurde auf die nächste Hauptversammlung vertagt.