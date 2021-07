von sk

Erneut haben sich Mitglieder der beiden Partnerschaftskomitees aus Lauchringen und St. Pierre de Chandieu zu einer Online-Komitee-Sitzung getroffen. Dies schreibt das Partnerschaftskomitee Lauchringen in einer Pressemitteilung.

Videogruß

Dabei hatten die Lauchringer eine kleine Überraschung im Gepäck: Das Komitee hatte einen kleinen Film mit Grüßen an ihre französische Partnergemeinde zusammengeschnitten. Zu hören und sehen sind darauf Grüße, aufgenommen an verschiedenen Orten in Lauchringen oder sogar direkt aus der Gemeinderatssitzung mit Bürgermeister Thomas Schäuble. „Wir wollten einfach ein Stück Alltag mit unseren französischen Freunden teilen“, schreibt das deutsche Komitee in der Pressemitteilung. Zu finden ist der Film im Internet oder auf der Internetseite der Gemeinde.

Hoffen auf bessere Zeiten

Verknüpft ist mit der Sitzung und dem Film die Hoffnung, dass wieder mehr und mehr Begegnungen in naher Zukunft stattfinden können. Das Komitee denkt bereits an das Veranstalten des traditionellen Boule-Turniers. Auch ein deutsch-französischer Online-Kochabend per Videochat im Oktober ist in Planung.