Das Thema Pflege in all seinen Facetten wurde beim öffentlichen Rathausgespräch in Lauchringen beleuchtet. Zu dieser Diskussionsrunde hatten das Familienzentrum Hochrhein (Faz) und einem Forschungsteam der Universität Heidelberg interessierte Zuhörer und Betroffene in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen.

Dabei konnten Vertreter von Kommune, Kirche und Wohlfahrtsverbänden (Akteure) mit pflegenden Angehörigen und interessierten Zuhörer gegenseitig ins Gespräch kommen.

Ziel dieses Rathausgesprächs zum Thema Pflege war es, Sorgestrukturen so zu gestalten, dass sie allen Beteiligten dienen. Stefanie Wiloth, eine von drei Projektleiterinnen des Projektes „Pflegeunterstützer“ der Uni Heidelberg, moderierte den dreistündigen Gesprächsabend.

Lösungen und Perspektiven

Der Einladung waren rund 25 Zuhörer gefolgt, sie waren in drei Gesprächsgruppen (Akteure, pflegende Angehörige, interessiertes Publikum) aufgeteilt. Im ersten Teil des Gesprächs konnten die pflegenden Angehörigen oder Pflegbedürftige selbst ihre Situation darlegen oder ganz dezidierte Probleme ansprechen.

Die Moderatorin des Rathausgesprächs, Stefanie Wiloth vom Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg, moderierte das Rathausgespräch zum Thema Pflege. Bilder: Herbert Schnäbele

Im zweiten Teil bat Stefanie Wiloth die Akteure, zu den vorgetragenen Problemen der ersten Gruppe Stellung zu nehmen oder Lösungsmöglichkeiten und grundsätzliche Perspektiven zu erörtern.

Dabei wurde die Vielschichtigkeit des Themas sehr deutlich: Angefangen beim unterschiedlichen Pflegeaufwand, über den Personenkreis, wer für Pflege in Frage kommt bis zur Finanzierung oder etwa die Unterstützung öffentlicher Einrichtungen.

Bei der Frage der Moderatorin nach der „sorgenden Gemeinschaft“ in der Gemeinde Lauchringen wurde deutlich, dass das Familienzentrum Hochrhein mit seinen vielfältigen Unterstützungsangeboten eine sehr segensreiche Einrichtung darstellt. „Eine Institution, die für alles da ist“, so die Einschätzung einer Teilnehmerin.

Das Rathausgespräch Die Gesprächsrunden werden vom Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg als Teil des wissenschaftlichen Untersuchungsprojektes „Pflegeunterstützer“ aus dem vergangenen Jahr interessierten Gemeinden deutschlandweit angeboten. Ausgangspunkt des Projektes ist die stetige Zunahme der allgemeinen Pflegebedürftigkeit mit gleichzeitiger Erhöhung des Fachkräftemangels, so Stefanie Wiloth, Moderatorin des Gesprächsabends in Lauchringen. Die Veranstaltung in Lauchringen sei das 18. Rathausgespräch gewesen, das im Rahmen des genannten Projektes seit dem vergangenen Jahr durchgeführt wurde. Die Hilfsangebote Auskünfte zu den Hilfsangeboten im ganzen Landkreis Waldshut gibt es beim Pflegestützpunkt des Landratsamtes Waldshut im Internet unter www.pflegestuetzpunkt.landkreis-waldshut.de.

In der Abschlussdiskussion aller Teilnehmer lobte Andreas Harder von der Diakonie Hochrhein die gute Vernetzung im Landkreis Waldshut mit einem vielfältigen Unterstützungsangebot.

Pastoralreferent Konrad Sieber konstatierte: „Ich finde es großartig, was an Pflege in den Familien geleistet wird, dieser Arbeit gebührt große Anerkennung.“

Die Akteure der Institutionen und Einrichtungen (vorn, von links) Moderatorin Stefanie Wiloth, Oliver Roters (Gemeinderat), Andreas Harder (Geschäftsführer Diakonie Hochrhein), Ulla Hahn (Leiterin Faz Hochrhein), Matthias Hasenbrink (Pfarrer evangelischer Bezirk Hochrhein), Konrad Sieber (Pastoralreferent Seelsorgeeinheit St. Verena, mittlerer Hochrhein) und Daniela Roters (Pflegesstützpunkt Landkreis Waldshut).

Martina Meier, Leiterin des Seniorenzentrums Wutöschingen, regte ein noch stärkeres Engagement der Gemeinde oder der Diakonie Hochrhein an, beispielsweise in Form eines Pflegebeirates, was von Gemeinderat Oliver Roters zustimmend zur Kenntnis genommen wurde.

Mut haben, sich Hilfe zu holen

In einer abschließenden Erörterung wurden die pflegenden Angehörigen gefragt, was sie aus dem Gespräch mitnehmen können. Dabei wurde deutlich, dass man den Mut haben sollte, rechtzeitig andere Hilfe zu holen. Dabei wurden vielfache Unterstützungsmöglichkeiten und denkbare Plattformen erörtert.