Nach knapp 100 Jahre im Familienbesitz haben Gertrud und Günter Weissenrieder das Lebensmittelgeschäft Weissenrieder‘s Landmarkt in Unterlauchringen abgegeben.

Das Ehepaar hat den Lebensmittelmarkt zuletzt seit 1986 betrieben, jetzt freut es auf den wohlverdienten Ruhestand. Seit 1. Februar wird der Markt von der Familie Mehmetaj aus Waldshut-Tiengen betrieben.

Das bisherige Betreiberehepaar von Weissenrieder‘s Landmarkt, Günter und Gertrud Weissenrieder, wird sich nach einer Einarbeitungszeit der Nachfolger in den Ruhestand verabschieden. Das Ehepaar hat den Markt seit 1986 geführt und sich große Achtung und Vertrauen erworben. | Bild: Herbert Schnäbele

„Nachdem wir unser Geschäft nun seit über 60 Jahren betrieben haben und langsam in ein vorgerücktes Alter kommen, lag es nahe, das Geschäft in jüngere Hände zu übergeben. Da dies innerhalb der Familie nicht möglich war, freuen wir uns, mit der Familie Mehmetaj einen neuen Betreiber gefunden zu haben“, sagen die beiden.

Der Blick in die Geschichte

Kaufmann Otto Maier aus Unterlauchringen gründete das Lebensmittelgeschäft am 1. Juni 1926. Das damals kleine Geschäft an der Hauptstraße wurde im 1950 von seiner Schwester Anna Weissenrieder, geborne Maier, übernommen.

1961 erfolgte der Umzug in das Anwesen von Stefan Kromer an der Martin Luther-Straße, eine kleine Filiale am Gründungsort an der Hauptstraße blieb weiter bestehen. 1963 kaufte die Familie das Anwesen Kromer in der Martin-Luther-Straße.

Nach Neu- und Umbauten 1972 und einer Modernisierung 1983 wurde der Markt 1988 auf eine Verkaufsfläche auf 300 Quadratmeter vergrößert. Zwei Jahre zuvor hatte Anna Weissenrieder das Geschäft an ihren Sohn Günter Weissenrieder übergeben.

Das Familienunternehmen in Zahlen 1926: Gründung durch Kaufmann Otto Maier (Bruder von Anna Weissenrieder. geb. Maier).

1950: Übergabe an Anna Weissenrieder

1961: Umzug in die Martin-Luther-Straße in das Anwesen Stefan Kromer.

1963: Kauf des Anwesens Kromer, Erweiterung auf 300 Quadratmeter, Schließung der Filiale in der Hauptstraße

1972: Neu- und Umbauten mit Neueröffnung

1983: Modernisierung mit Neueröffnung

1986: Übergabe an den Sohn Günter Weissenrieder

2008: bis 2013 Betrieb einer Filiale in Oberlauchringen.

1. Februar 2023: Übernahme des Geschäftes mit 12 Mitarbeitern durch Familie Mehmetaj.

Gleichzeitig mit der Erweiterung 1988 wurde die Filiale an der Hauptstraße aufgegeben. Das Geschäft firmierte im Laufe seiner Geschichte unter verschiedenen Namen.

So begann es 1950 bei der Übernahme durch Anna Weissenrieder mit Weissenrieder-Lebensmittel-Weine (vormals Maier) und heißt seit 2015 bis heute Weissenrieders‘s Landmarkt. Auch nach der Übernahme durch die Familie Mehmetaj soll das Geschäft unter gleichem Namen weitergeführt werden.

Lauchringen 50.000 Euro in sieben Stunden: Hilfsaktion für Erdbebenopfer stößt auf überwältigende Resonanz Das könnte Sie auch interessieren

Die neuen Betreiber

Bei der neuen Inhaberfamilie handelt es sich um Besarta Mehmetaj, die zusammen mit ihren Brüdern Berat und Jetmir Mehmetaj eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet hat.

Sie bekommt außerdem Hilfe von ihren Schwägerinnen Festina und Valentina Mehmetaj sowie von ihrem Partner Avni Krasnici. Die Familien Mehmetaj sind deutsche Staatsangehörige mit albanischer Abstammung.

Befragt nach ihrer Motivation erläutert Besarta Mehmetaj: „Wir haben schon länger den Wunsch gehabt, zusammen als Familie etwas in dieser Richtung zu unternehmen. Als wir von der Chance hörten, Weissenrieder‘s Landmarkt weiter führen zu können, haben wir uns zur Übernahme dieses Geschäftes entschlossen.“

Die Pläne für die Zukunft

Wie Besarta Mehmetaj weiter ausführt, soll der Markt und der bisher angebotenen Service in vollem Umfang beibehalten und das Angebot nach und nach erweitern werden.

„Wir wollen in bewährter und engagierter Weise für unsere Kundschaft da sein und freuen uns auf den Besuch vieler Kunden in unserem Geschäft“, erklärt Besarta Mehmetaj zuversichtlich und stellvertretend für die ganze Inhaberfamilie.