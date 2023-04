Eine bemerkenswerte Zäsur gab es kürzlich in der zahnmedizinischen Versorgung in Lauchringen. Zum 1. April hat die Zahnärztin Angela Radler (66) aus Altersgründen ihre Praxis in der Kolpingstraße an ihren Kollegen Helge Heil, der in der Schulstraße eine Zahnarztpraxis unterhält, übergeben.

Die Praxis in der Kolpingstraße wird aber nicht geschlossen. Angela Radler wird mit ihrem bisherigen Team als angestellte Zahnärztin in Teilzeitarbeit Doktor Heil weiterhin unterstützen.

Die Zahnarztpraxis Angela und Klaus Peter Radler ein Jahr nach der Eröffnung im Jahr 1984 als Gemeinschaftspraxis in der Kolpingstraße 11 in Lauchringen. | Bild: K.U. Battefeld, Privat

In einer Feierstunde gab Angela Radler in Anwesenheit von Bürgermeister Thomas Schäuble, der beiden Praxisteams und sonstiger Gäste zunächst einen Rückblick auf die Geschichte der ältesten Zahnarztpraxis in Lauchringen.

Blick in die Geschichte der Praxis 1957: Bau und Einrichtung einer Zahnarztpraxis mit zahntechnischem Labor in der Kolpingstraße 11 durch den Zahnarzt und Dentisten Gerhard Albrecht als erste Zahnarztpraxis in Unterlauchringen.

1979: Übernahme der Praxis durch Zahnarzt Klaus Peter Radler.

1984: Nach der Heirat mit der Zahnärztin Angela Roose aus Essen betreiben Angela und Klaus Peter Radler die Gemeinschaftspraxis bis zu dessen Tod im Jahr 2019. Zudem eröffnet gleichzeitig die Mutter von Angela Radler, Heilpraktikerin Resi Roose, eine Naturheilpraxis im gleichen Anwesen. Es ist das erstes kleine Gesundheitszentrum in Lauchringen.

2019: Angela Radler führt die Zahnarztpraxis zusammen mit den Zahnärztinnen Ulrike Burgeht (Umweltzahnmedizin) und Jelena Karamfilov (Zahnersatz) weiter.

2023: Zahnarzt Helge Heil übernimmt die Praxis mit aktuell 15 Beschäftigten.

Sie verdeutlichte, dass die über sechs Jahrzehnte existierende Zahnarztpraxis in Lauchringen für viele Familien eine generationsübergreifende vertraute Institution sowohl zur zahnmedizinischen Versorgung als auch als Arbeitgeber und Ausbildungsstätte geworden sei.

Besonders sei es ihr auf den menschlichen Umgang mit den Patienten und auf ihre soziale Verantwortung angekommen, betonte sie. „Weder Herkunft noch Muttersprache sind ein Hindernis, beim Umgang mit Menschen im Behandlungsstuhl kommt es auf die Menschlichkeit an“, stellte sie fest.

Sie freue sich, dass ihr Kollege Doktor Heil die Praxis übernehme und überreichte ihm symbolisch einen großen Schlüssel. Da ihre beiden Töchter in anderen medizinischen Berufen tätig seien, sei eine Praxisübernahme innerhalb der Familie nicht in Betracht gekommen, ergänzte sie.

Bürgermeister Thomas Schäuble betonte die besondere Bedeutung des Betriebes einer Facharztpraxis unter den heutigen Bedingungen, nicht nur als medizinische Dienstleistung, sondern auch als Wirtschaftsunternehmen.

Besonders beeindrucke ihn die besondere Menschlichkeit von Angela Radler, die sich neben ihrem beruflichen Engagement zusätzlich für ihre Mitmenschen einsetze und beispielsweise im Zonta-Club Bad Säckingen aktiv tätig sei.

„Sie sind eine tolle Frau“

„Sie sind eine tolle Frau!“: Mit dieser Feststellung bedankte sich Schäuble für ihre jahrzehntelange Arbeit. Dem Nachfolger Helge Heil wünschte er alles Gute zur erfolgreichen Fortführung der Praxis.

„Der große Schlüssel, den ich bekam, bedeutet für mich viel Verantwortung, viel Vertrauen aber auch viel Arbeit, auf die ich mich freue. Ich nehme den Schlüssel deshalb auch gerne an. Ich freue mich, dass mir die Kollegin Radler mit ihrem Team erhalten bleiben wird, sonst hätte ich diesen Schritt vermutlich gar nicht gewagt“, erläuterte Heil.

Er machte deutlich, dass für ihn die zahnärztliche Versorgung der ständig wachsenden Gemeinde Lauchringen sehr wichtig sei und ermunterte das gesamte Team beider Praxen: „Starten wir in eine neue Ära!“