von Herbert Schnäbele

Bereits zum zweiten Mal bietet die Schule am Hochrhein (Werkrealschule) im kommenden Jahr für Schüler und Unternehmen eine digitale Ausbildungsbörse an, da der bisherige Infotag als Präsenzveranstaltung coronabedingt nicht möglich ist. Deshalb wird die Schule im Internet auf einem eigens dafür eingerichteten Portal für interessierte Firmen die Möglichkeit bieten, sich mit einem eigenen Informationsstand zu präsentieren.

Der zeitliche Ablauf Die Infostände der digitale Ausbildungsbörse werden nach den Fastnachtsferien im Internet (https;//ausbildungsboerse-lauchringen.de) zu finden sein und können bis 13. April 2022 besichtigt werden. Interessierte Firmen sollten sich bis spätestens 15. Januar 2022 beim Sozialteam der Schule am Hochrhein melden unter Telefon 07741/60 95 62, per Fax unter der Nummer 07741/60 95 64 oder per E-Mail (travica@lauchringen.de). Die Betriebserkundungen sollen in der Zeit von 25. April bis 3. Juli 2022 stattfinden. Betriebe, die solche Erkundungen für Schüler anbieten wollen, werden gebeten, dies der Schule am Hochrhein ebenfalls bis spätestens 15. Januar mitzuteilen.

Schon jetzt interessieren sich mehr als 20 Firmen und Einrichtungen für diese Ausbildungsbörse, sodass im Schulgebäude, das als digitale Messehalle dargestellt wird, eine große Anzahl von Informationsständen virtuell eingerichtet werden kann. Die Stände werden je nach Schwerpunkten der Firmen und Einrichtungen individuell gestaltet und enthalten auf jeden Fall grundsätzliche Informationen über die Berufsbeschreibungen, die Voraussetzungen für eine Ausbildung und Praktikumsmöglichkeiten. Wenn es gewünscht wird, kann über einen Chat-Button direkter Sprach- und Sichtkontakt mit dem Ausbildungsverantwortlichen des jeweiligen Anbieters aufgenommen werden.

Ein digitaler Informationsstand, wie er nach den Fasnachtsferien für Schüler und Eltern der Schule am Hochrhein im Internet angeboten wird. Auf dem Bild ein Infostand der Firma Bucher Hydraulics aus Klettgau. | Bild: Sascha Travica/Schule am Hochrhein

„Die besondere Stärke der digitalen Ausbildungsbörse ist die einfache und direkte Kontaktmöglichkeit zwischen Schülern, Eltern und Betrieben“, sagt Sascha Travica vom Sozialteam der Gemeinde Lauchringen. „Da wir im letzten Schuljahr coronabedingt für die Schüler keinerlei Praktikumsmöglichkeiten anbieten konnten und dies im jetzigen Schuljahr auch nicht der Fall sein wird, sind wir sehr froh, mit dieser digitalen Ausbildungsbörse einen adäquaten Ersatz gefunden zu haben“, erläutert Schulleiterin Ulrike Stoll.

Die Umsetzung

Die technische Einrichtung der Infostände im Internet wird durch die Firma Travica Digital Marketing preisgünstig realisiert, sodass die Teilnehmergebühren für die teilnehmenden Firmen gering gehalten werden. „Die Einrichtungskosten wurden zunächst aus dem Schuletat finanziert“, erklärt Ulrike Stoll. Neben den Möglichkeiten der privaten Kontaktaufnahme der Schüler und Eltern über den digitalen Infostand des jeweiligen Unternehmens plant die Schule für die Schüler der achten, neunten und zehnten Klassen zusätzlich gezielte Betriebserkundungen.

Die Betriebserkundung

Dabei sollen Schüler in Kleingruppen solche Betriebe, für die sie sich von vornherein besonders interessieren, genauer erkunden und die Ausbildungseinzelheiten kennenlernen. „Diese Betriebserkundungen bieten neben der digitalen Kontaktaufnahme auch persönliche Begegnungsmöglichkeiten für Schüler und Firmen“, sagt Ulriche Stoll.