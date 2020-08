von Rolf Sprenger

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Dass man jetzt an das Volkslied aus dem Schwarzwald denkt, ist naheliegend. Aber auch die Gemeinde Lauchringen kann mit zwei Wasserrädern aufwarten. Betreut werden diese von Arnold Duttlinger, der am heutigen Samstag seinen 80. Geburtstag feiert.

Sägerei-Betrieb

Zugegeben, der Lauchringer Bach ist kein reißendes Gewässer, vielmehr fließt der Mühlkanal parallel zur Wutach eher gemächlich, bevor er in der Nähe des Gasthofs „Adler“ in die Wutach einmündet. Der dazugehörige Sägerei-Betrieb wird seit 1978 von Arnold Duttlinger betrieben. Dieser arbeitete bis 1990 hauptberuflich als Baumaschinen-Mechaniker bei der Firma Ernesti in Tiengen.

Jubilar aus Riedern am Wald

Der Jubilar stammt aus Riedern am Wald und bezeichnet sich selbst als „Wälder“. Er hatte das Potential des Grundstücks am Ortseingang von Oberlauchringen erkannt. „Der Kanal war damals verlandet, und viele hielten mich für verrückt, als ich das Grundstück gekauft habe“, erzählt er. Innerhalb von 40 Tagen hatte er damals den Kanal wieder auf Vordermann gebracht. Die Wasserkraft nutzt er seither zum Betrieb seiner Sägemaschinen. 1990 machte Arnold Duttlinger aus seinem Nebenerwerb einen eigenständigen Betrieb, in dem er bis vor wenigen Tagen noch selbst Hand anlegte. Seine Firma wird in Zukunft von seiner Tochter Ramona und Schwiegersohn Thomas Eckert weiter geführt.