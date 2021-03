von Dietmund Schwarz

Schulleiter Dietmund Schwarz konnte Christina Liske mit dem Überreichen der Ernennungsurkunde des Landes Baden-Württemberg sowie einem Blumenstrauß von Seiten der Grundschule Oberlauchringen zu ihrer neuen Funktion herzlich beglückwünschen und damit im Leitungsteam der Grundschule Oberlauchringen begrüßen.

Konrektorin Christina Liske hatte sich, im Rahmen einer landesweiten Ausschreibung, auf die vom Kultusministerium Baden-Württemberg neu eingerichtete Funktionsstelle an der Grundschule Oberlauchringen im vergangenen Schuljahr beworben und mit Bravour das Bewerbungsverfahren am Staatlichen Schulamt Lörrach durchlaufen.

Entlastung für Schulleitung

Die für viele Schulen neu eingerichteten zusätzlichen Funktionsstellen dienen in erster Linie der Entlastung der bei kleineren Grundschulen bis 180 Schülerinnen und Schüler bisher alleine gestellten Schulleitungen, deren Aufgabenfelder sich seit der Jahrtausendwende immer mehr erweitert und gewandelt haben. Mit Konrektorin Christina Liske hat die Grundschule Oberlauchringen erstmals in der Schulgeschichte offiziell eine stellvertretende Schulleitung erhalten.

Christina Liske ist seit 2016 bereits Klassenlehrerin an der Grundschule Oberlauchringen und bringt, mit ihren Lehrtätigkeiten an unterschiedlichen Schulen vor dem Wechsel an die Grundschule Oberlauchringen, bereits viel Kompetenz, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, ein. Christina Liske ist neben ihrer Lehrtätigkeit auch Multimediaberaterin für die Schule sowie für Schulen und Lehrkräfte als Referentin für die SWR Bildungs- und Schulsendung „Planet Schule“ tätig.