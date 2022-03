von Herbert Schnäbele

„Zeit für Meditation und Versenkung in die Musik, erlebter Raum und hörend verbrachte Zeit, die Anwesenden gestalten durch Bewegung im Raum die Komposition mit.“ So lautete die Ankündigung des Komponisten Sascha Henkel für ein Orgelkonzert der ganz besonderen Art in der Herz Jesu Kirche Lauchringen. Was man sich nur schwer vorstellen konnte, hat der Künstler eindrucksvoll in die Tat umgesetzt.

Etwas mehr als 20 Besucher lauschten gespannt den einleitenden Hinweisen des Organisten. Zuvor hatte der Vorsitzende des Lauchringer Kulturvereins Schauplatz, Benjamin Wenger, als Veranstalter in seiner Begrüßung schon auf die Besonderheit des Konzertes hingewiesen. Er zeigte sich sehr zufrieden über die Besucherzahl, „war es doch ein wirkliches Experiment, so etwas anzubieten“, meinte er.

In den folgenden 35 Minuten gestaltete Sascha Henkel durch Auflegen von 16 Gewichten auf verschiedene Orgeltasten vielschichtige, lang anhaltende und sich langsam wandelnde Klangbilder, die die Zuhörer in verschiedener Weise aufnehmen konnten. Dabei bewegten sich die meisten Besucher im ganzen Kirchenraum durch langsames Gehen, um die Klänge an verschiedenen Örtlichkeiten, zum Beispiel hinter Säulen, unter der Empore oder im Altarraum in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen zu können. Von sanften und dauerhaften Einzeltönen angefangen, entwickelte sich das Klanggebilde mit zunehmenden weiteren Tönen zu einem großen Ganzen, in dem die oberen Tonlagen sowie mehrfache Dissonanzen deutlich dominierten.

Zur Person Sascha Henkel (40) aus Stockack-Wahlwies ist Komponist, Gittarist und Gitarrenbauer. Er studierte von 2003 bis 2007 Gitarre am Richard Strauss Konservatorium München und von 2008 bis 2010 Komposition an der Hochschule für Musik in Dresden. Er ist verheiratet, hat drei Söhnen und ist in der Berliner und Schweizer experimentellen Szene aktiv.

In gleicher Weise entwickelte sich das Gebilde wieder zurück, um mit versöhnlicher Harmonie sanft auszuklingen. „Der Hinweg ist eine klare Komposition, während der Rückweg eher intuitiv und orientiert am Raum und den Zuhörern erfolgt“, erläutert Sascha Henkel den Verlauf des Klanggebildes. Bei den Besuchern haben die Klänge ganz unterschiedliche Wahrnehmungen verursacht, von stark meditativ bis zu kribbelnder Anspannung.

Die Töne wirkten wie Klangschalen auf ihren Körper, meinte eine Zuhörerin. Die anfängliche Skepsis wandelte sich bei manchen in deutliche Ergriffenheit, verbunden mit großem Erstaunen. „Es war total etwas Anderes, sehr meditativ und ich bin froh, dass ich so etwas erleben durfte“, sagte Thea Blattmann aus Degernau. Der Künstler zeigte sich sehr erfreut über das ausnahmslos positive Feedback der Konzertbesucher.