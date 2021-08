von Stefan Kurczynski

Trotz mehrmaliger Verschiebung der Prüfungstermine durch die Corona-Pandemie haben drei Karatekas von Budo Sport Lauchringen es nun endlich geschafft, die Prüfung zum Schwarzgurt (1. Dan) abzulegen. Nach einer intensiven Vorbereitung in den vergangenen zwei Jahren, die von viel Disziplin, Anstrengung und Ausdauer geprägt war, stellten sich die drei Mitglieder von Budo Sport Lauchringen der Prüfung. Sie Prüfung fand in Frankfurt beim Bundestrainer des deutschen Karateverbands, Efthimios Karamitsos (8. Dan) sowie Georg Karras (7. Dan) statt. Das freut den Verein zum 20-jährigen Bestehen besonders.

Der Verein Gegründet wurde der Karateverein Budo Sport Lauchringen am 3. Juli 2001. Er hat rund 120 Mitglieder. Montags, mittwochs, donnerstags und freitags wird in der Gemeindehalle Unterlauchringen trainiert. Infos im Internet (www.karate-lauchringen.de) oder bei Ralf Gehringer, Telefon 01523/202 73 96, oder per E-Mail (vorstand@karate-lauchringen.de).

Der Begriff „Dan“, der die Gürtelgrade mit Schwarzgurt bezeichnet, steht in vielen asiatischen Kampfkünsten für einen Fortgeschrittenen- beziehungsweise Meistergrad und bezeichnet auch den Anfang einer geistigen, charakterlichen und körperlichen Entwicklung. Es können weitere Meistergrade erlangt werden, die Entwicklung ist nie abgeschlossen.

Lauchringen Ausloten der eigenen Grenzen: Seit seiner Jugend ist Ralf Gehringen vom Kampfsport Karate begeistert Das könnte Sie auch interessieren

Nun unterrichten in Lauchringen zwölf Dan-Träger die rund 120 Mitglieder in traditionellem Shotokan-Karate, im nahkampfbetonten I-Shin-Ryu-Karate und neu auch in Selbstverteidigung. Ein Dankeschön vom Vorstand geht an die neuen Dan-Träger Gaby Deck, Stefanie Preiser und Stefanie Rath sowie an Ralf Rath für die engagierte Vorbereitung der neuen Meister.