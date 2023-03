Die Gesundheitsplattform „feelOK.de“ des Landesverbands für Prävention und Rehabilitation (bwlv) ist eine internetbasierte Plattform zur Gesundheitsförderung und Prävention im Jugendalter. Hier werden verschiedene Themen wissenschaftlich fundiert und jugendgerecht behandelt.

Jugendliche aktive unterstützen

Ziel dabei ist, die Jugendlichen zu unterstützen, ihren Lebensstil aktiv und bewusst gesundheitsfördernd gestalten zu können sowie die zahlreichen Herausforderungen und Anforderungen zu bewältigen, die typisch für das Jugendalter und die heutige Zeit sind.

Dazu gehört unter anderem die Entwicklung eines guten Selbstwertgefühls, ein verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität, Medien und Stress sowie die Prävention von Alkoholmissbrauch und Cannabiskonsum.

In Kooperation mit Fachorganisationen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz werden die Inhalte länderübergreifend entwickelt und fortlaufend aktualisiert.

Der bwlv Der Landesverband für Prävention und Rehabilitation (bwlv) ist eine gemeinnützige GmbH und mit 54 Einrichtungen sowie über 900 Mitarbeitenden der größte Träger der Suchthilfe und -prävention in Baden-Württemberg. Er ist weiterhin Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie von Integrationsfachdiensten für schwerbehinderte Menschen. Der Verband betreibt außerdem Fachkliniken, Heime, Tageskliniken, ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen und Nachsorgeeinrichtungen.

Durch einen jetzt veröffentlichten Imagefilm soll dieses Projekt nun noch mehr Bekanntheit gewinnen und Lehrpersonen dazu motivieren, auf unkomplizierte Art und Weise Prävention und Gesundheitsförderung in den Unterricht zu integrieren.

Unter der Devise „Du kannst Jugendliche nicht vor dem Leben bewahren, doch du kannst sie auf das Leben vorbereiten“, wurde das Video kürzlich auf der Homepage „feelOK.de“ eingestellt.

Imagefilm mit Akteuren aus dem Kreis Waldshut

„Mit dem Landkreis Waldshut haben wir unseren ersten Partnerlandkreis für das Projekt gewinnen können und damit stand für uns fest, dass wir unseren Imagefilm gemeinsam mit den Akteuren aus dem Partnerlandkreis Waldshut drehen werden“, so Heiko Probst, Projektleitung von feelOK 2.0.

So kam es zum Dreh im Lauchringer Freibad mit bekannten Gesichtern aus der Region als Schauspieler. Benjamin Scholz-Tautz aus gleichnamigem Blumenhaus in Lauchringen sowie der aus dem Hochrhein Schauspiel bekannte Daniel Leers schlüpften in die Rollen des Rettungsschwimmers und Schwimmlehrers.

Mathis Tröndle aus Waldshut bei den Dreharbeiten im Lauchringer Freibad.

Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Waldshut wurden dabei zu Hauptakteuren. Im Film ist zu sehen, wie der Rettungsschwimmer mit vielen Sicherheitsmaßnahmen vor allen Gefahren schützen will, der Schwimmlehrer hingegen den Jugendlichen zeigt, wie man mit Risiken des Lebens umgehen kann.

Der Imagefilm des bwlv ist hier abrufbar.