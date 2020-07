von sk

Die Feuerwehr war kurz nach 16 Uhr zunächst wegen eines Schwelbrands zu dem landwirtschaftlichen Anwesen im Schwerzenweg gerufen worden. Während der Löscharbeiten gab es eine Explosion und Durchzündung in dem mit Pellets befüllten Silo. Die Stichflamme und Druckwelle verletzten drei Feuerwehrmänner. Sie wurden mit Brandverletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, welches sie am Freitag wieder verlassen konnten, so die Angaben der Polizei. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften am Brandort. Der Löscheinsatz dauerte auch am Freitag-Vormittag noch an. Die genaue Brandursache soll ein Sachverständiger ermitteln.