Der Verein

Der SC Lauchringen wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Diesen runden Geburtstag will der Verein mit mehreren Veranstaltungen feiern – sofern es Corona zulässt. „Wir hoffen, dass wir von dem, was wir vorhaben, auch möglichst viel umsetzen können“, erklärt Thomas Kummer, Vorsitzender des SC Lauchringen. Derzeit gehören dem Verein etwa 600 Mitglieder an, darunter 200 Kinder und Jugendliche. Zum Aufgebot des Vereins gehören zwei Aktivmannschaften, eine Alt-Herren-, eine Veteranen-Mannschaft und sowie elf Jugendmannschaften.

Die Veranstaltungen

Mit seinem Public-Viewing hat sich der SC Lauchringen in der Vergangenheit einen Namen in der Region gemacht. An der Veranstaltung will der Verein 2022 festhalten, auch wenn die Fußball-WM in Katar im Winter stattfindet. Zudem findet vom 23. bis 25. September das Michael Rummenigge Jugendtrainingscamp statt. „Dass die nach Lauchringen kommen, ist schon etwas Besonderes“, sagt Kummer und verweist darauf, dass sich das Angebot auch an die umliegenden Vereine richtet. Alle Veranstaltungen sollen laut Kummer unter dem Nachhaltigkeitsaspekt organisiert werden. „Wir wollen weitgehend auf Plastik verzichten“, erklärt der Vorsitzende. Zudem sollen sie auch den integrativen Charakter erfüllen.

Der Verein in der Pandemie

„Es war eine harte Zeit“, sagt Thomas Kummer. Vor allem den Kindern klar zu machen, dass sie nicht kicken dürfen, sei sehr schwierig gewesen. „Wir sind ein sehr agiler Sportverein, der viel für die Bevölkerung macht. Jetzt hoffen wir, dass wir unsere geplanten Veranstaltungen auch machen können.“

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

