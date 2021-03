von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Der Sportclub Lauchringen mit seinen 550 Mitgliedern entstand 1972. Vor zwei Jahren wurde der Verein mit dem Fairplay-Preis des Deutschen Olympischen Sportbundes ausgezeichnet, als sich die erste Herrenmannschaft hinter ihren Stürmer stellte, der während eines Auswärtsspiels rassistisch beleidigt wurde. Neben den sportlichen Aktivitäten, wie dem geplanten Hallenturnier 2020, organisiert der Verein das Publicviewing in Lauchringen und nimmt jährlich am Lauchringer-Weihnachtsmarkt teil.

Diese Einnahmen fehlen

„Fixe Events für die Fußballer, die auch eine große Resonanz aus der weiteren Bevölkerung erfahren, sind ausgefallen“, dadurch sind fest eingeplante Einnahmen weggebrochen, erklärt der Vorsitzende, Thomas Kummer.

Dafür wird das Geld benötigt

„Wir befürchten einen coronabedingten Mitgliederschwund im Jugendbereich“, dem soll mit einer guten Infrastruktur an Trainingsmaterial entgegengewirkt werden, so Kummer.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

