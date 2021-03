von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Das Projekt Vereinsübergreifendes Online-Training des HC Lauchringen macht es möglich „Jung und Alt während Corona in Bewegung zu halten“, so der Vorsitzende Tobias Albrecht. Sportler können so auch präventiv auf den Wiedereinstieg vorbereitet werden. Mit jeweils einer Herren- und Damenmannschaft, Jugendmannschaften und einem Unified-Team kommt der Verein auf 300 Mitglieder.

Diese Einnahmen fehlen

„Mitgliedsbeiträge sind uns nur zum Teil weggebrochen“, erklärt Albrecht. Hauptproblem seien vor allem die fehlenden Einnahmen aus dem Cafeteria-Betrieb während der Heimspielen gewesen.

Dafür wird das Geld benötigt

Die derzeit wöchentlich auf YouTube erscheinenden Trainingsvideos des Handballclubs werden ehrenamtlich von lizenzierten Trainern durchgeführt. Mit dem Preisgeld sollen Weiterbildungsmöglichkeiten für die Trainer finanziert werden, um die Jugend bestmöglich zu trainieren und für den Sport begeistern zu können.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen