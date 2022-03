von Herbert Schnäbele

Rückblick auf ein schwieriges Vereinsjahr hielten die Verantwortlichen des Turnvereins Lauchringen in der nur mäßig besuchten Hauptversammlung. Viele Mitglieder hatten sich krankheitsbedingt entschuldigt, so auch die Vorsitzende Brigitte Weber, weshalb die Versammlung vom stellvertretenden Vorsitzenden Detlef Lehmann geleitet wurde.

Gedenkminute für die Ukraine

Er konnte als Ehrengast in Vertretung von Bürgermeister Thomas Schäuble Gemeinderätin Audrein James, außerdem Gemeinderätin Marion Hackel, sowie vier Ehrenmitglieder des Vereins willkommen heißen. Beim Totengedenken für die verstorbenen Vereinsmitglieder wurde auch für die Kriegsopfer in der Ukraine eine Gedenkminute eingelegt. Einleitend zum Geschäftsbericht stellte Lehmann fest: „Das Geschäftsjahr 2021 war nicht wie immer, es hat uns wiederum vor große Herausforderungen gestellt.“

Im eigentlichen Tätigkeitsbericht hielt er zunächst Rückschau auf die besonderen pandemiebedingten Umstände und erwähnte über das Vereinsjahr verteilt einzelne Aktivitäten, die trotz Corona teils unter sehr einschränkenden Bedingungen doch noch möglich waren.

Für langjährige Mitgliedschaft im Turnverein Lauchringen wurden 29 Mitglieder geehrt. Auf dem Bild die bei der Versammlung Anwesenden (Mitgliedsjahre in Klammern). Von links: Achim Nothdurft (50), Maria Kunz (50), Siegfried Flum (70), Rita Metzger (70), Roswitha Jäger (25), Birgit Herzog (25), Rolf Thiesbrummel (50), Ulrike Hofstetter-Rütten (25), Karola Hauser (40), Jürgen Hannemann (40). | Bild: Schnäbele, Herbert

Darunter fiel eine Gruppen-Challenge für Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht, Ausdauer und Koordination, die Mitwirkung bei einem Bewegungsparcour zusammen mit dem Handballclub, dem Familienzentrum und dem Kulturverein Schauplatz sowie die Teilnahme am Stadtradeln, bei dem der Turnverein mit 15 Teilnehmern und 7134 Kilometern den ersten Platz errungen hatte.

Lehmann bedankte sich bei den Abteilungsleitern, den Übungsleitern und Helfern sowie bei einzelnen Mitgliedern für ihre Arbeit und ihr herausragendes Engagement. Sein besonderer Dank ging auch an die Gemeinde Lauchringen für vielfältige Unterstützungen.

Nach den Berichten der Abteilungsleiter, Roland Hess für Volleyball und Badminton, Ernst Aerni für die Skiabteilung und Lehmann selbst für das Turnen – Feri Golshani für Basketball war verhindert – berichtete Kassier Markus Albiez über eine solide Kassenlage. Ihm wurde von den Kassenprüfern Harald Veldmann und Rolf Thiesbrummel eine einwandfreie Kassenführung bestätigt.

Unter der Regie von Gemeinderätin Audrein James erfolgten die Teilwahl zum Vorstand des TV Lauchringen, bei denen der stellvertretende Vorsitzende Detlef Lehmann, Kassier Markus Albiez sowie die Beisitzer Achim Notdurft, Sebastian von Schnurbein und Nicolas Henss (die beiden letzten in Abwesenheit) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden. Gleichzeitig überbrachte Audrein James den Dank und die Grüße der Gemeinde. Nach den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft sowie für langjährige Übungsleitertätigkeit und für die Ablegung des Sportabzeichen, über die wir gesondert berichten, ging die Hauptversammlung mit einem kurzen Ausblick und weiteren Dankesworten zügig zu Ende.

