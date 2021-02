von Rolf Sprenger

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“ Dieses Zitat von Altkanzler Willy Brandt wird wohl für immer seine Gültigkeit behalten. Einen großen Schritt in Sachen Zukunftsgestaltung hat die Gemeinde Lauchringen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gemacht. Einstimmig wurde die Einführung eines digitalen Dorfplatzes beschlossen.

Mit der Kommunikationsplattform Crossiety des gleichnamigen schweizerischen Unternehmens können die Bürger in naher Zukunft miteinander in Kontakt treten: „Sich gegenseitig helfen, aktuelle Informationen, wie zum Beispiel die Verkehrssituation oder die Infektionszahlen in der Gemeinde können so zeitnah kommuniziert werden“, sagte Bürgermeister Thomas Schäuble bei der Vorstellung der digitalen Plattform im Gemeinderat.

Die Plattform Crossiety ist eine Kommunikationsplattform, zu der alle lokalen Interessengemeinschaften wie Einwohner, Institutionen, Gewerbetreibende, Behörden und Vereine Zugang haben. Es werden nur Beiträge mit lokalen Inhalten gepostet. Die Nutzung ist über einen PC oder eine App möglich. Für die Gemeinde entstehen Kosten von 1 Euro pro Einwohner und Jahr. Den Nutzern entstehen keine Kosten. Die Einführung soll zum 1. April erfolgen.

„Crossiety kann aber noch mehr. Geschäftsführer Stefan Neisemeier erläuterte in seinem halbstündigen Vortrag die Funktionen: „Auf dem Marktplatz verbinden wir Angebot und Nachfrage, dies wird vor allem für die Gewerbetreibenden einen Mehrwert bieten, führte er aus, „Vereine können sich präsentieren um neue Mitglieder zu werben, Kirchengemeinden können per Chat oder Videobotschaft einen direkten Kontakt herstellen, Bürger können sich in Gruppen organisieren und sich so für das Gemeinwohl engagieren.

Datenschutz über eigene Server

Einhellige Zustimmung fand das Projekt bei den Gemeinderäten. „Mich beeindruckt, dass die Plattform ohne Werbung auskommt und trotzdem zu einem fairen Preis angeboten wird, sagte Günter Dick. Hermann Pfau war ebenfalls beeindruckt: „Das Konzept überzeugt. Ich bin mir sicher, dass dies einen großen Mehrwert bringen wird. Auf Nachfrage von Philipp Schmidt-Wellenburg, wie es um die Sicherheit der Daten aussehe, lieferte Neisemeier ebenfalls überzeugende Argumente: „Die Daten werden auf eigenen Servern in der Schweiz gespeichert. Wir führen im Gegensatz zu den bekannten großen Netzwerken wie Facebook oder Twitter keine personenbezogenen Analysen der Mitgliederdaten durch“, erklärte er.