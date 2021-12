von Tina Prause

Bereits im Februar hat der Gemeinderat Lauchringen den Vorschlag der Verwaltung angenommen, auf dem Gebiet „Äuleboden“ einen für alle Altersgruppen attraktiven Begegnungspark entstehen zu lassen. Der Landschaftsarchitekt Christian Burkhard stellte nun dem Gremium erste Umsetzungsmöglichkeiten vor.

Die Idee

Generell ist angedacht, verschiedene Themeninseln zu schaffen. Ein Kletterbereich soll entstehen, ein Wasserspiel im Sand sowie ein Street-Workout-Areal für Jugendliche. Außerdem kann man sich eine Boule-Bahn für Senioren vorstellen. Für die einzelnen Bereiche möchte man Sponsoren finden, die auch namentlich an den Geräten „verewigt“ werden. Erste interessierte Firmen haben Bürgermeister Thomas Schäuble bereits angesprochen, informierte dieser den Gemeinderat. Die Inseln des Begegnungsparks sollen nach und nach entstehen. Den Auftakt sollen der Kletterpark und das Wasserspiel machen.

Erster Bauabschnitt

In Höhe der vorhandenen Spiel- und Klettergeräte soll begonnen werden. Hierfür stellte Christian Burghardt eine Kletterkombination aus Robinienholz vor, kombiniert mit Seilen und Netzen. Teilweise bis circa vier Meter hoch, würde es für viele Altersstufen interessant sein und viel Abwechslung bieten. „Die Kinder können mitwachsen“, erklärte der Landschaftsarchitekt. Als Fallschutz könne man sich beispielsweise Rundkies am Boden vorstellen. Sitzsteine und Sträucher sollen in dem Bereich die Naturnähe unterstreichen, Bäume für Beschattung sorgen.

Die Kletterkombination ist so geplant, dass viele Altersgruppen profitieren können. | Bild: Landschaftsarchitekten Burkhard Sandler

Das Jubiläumsprojekt Die Gemeinde Lauchringen feierte in diesem Jahr in 50-jähriges Bestehen Anstatt Festaktivitäten zu organisieren, schlug Bürgermeister Thomas Schäuble vor, etwas von bleibenden Wert zu schaffen. Der nun auf dem Areal „Äuleboden“ geplante Park soll die Naturnähe und die Familienfreundlichkeit von Lauchringen spiegeln. Ebenfalls für das Gebiet geplant ist ein sogenannter Biodiversitätspfad. Hierfür hat sich die Gemeinde Lauchringen bei einem entsprechenden Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg beworben.

Das Wasserspiel ermöglicht vielen Kindern, gleichzeitig miteinander zu spielen und kreativ zu sein. | Bild: Landschaftsarchitekten Burkhard Sandler

In direkter Nachbarschaft der Kletterkombination ist der Wasserspielbereich geplant. Mit einem Knopfdruck fließt das Wasser in gepflasterte Rinnen, die einen Bachlauf darstellen sollen. Kleine Auffangbecken laden zum Spielen ein und mithilfe einer Spirale kann das Wasser weiter transportiert werden. Alles ist robust geplant, sodass viele Kinder miteinander spielen können. Eine Kleinkind-Schaukel und ein Sandkasten, der auch abgedeckt werden kann, sind zudem angedacht. Dank eines Sonnensegels ist für ausreichend Beschattung gesorgt. Weiter sollen die bisherigen Spielgeräte eingebunden und weiter benutzt werden.

Das Areal soll nach und nach Themeninseln bekommen. Den Anfang machen der Kletterpark und das Wasserspiel. | Bild: Landschaftsarchitekten Burkhard Sandler

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt liegen nach ersten Planungen bei rund 100.000 Euro. Bereits im kommenden Jahr könnte mit den Arbeiten begonnen werden. Als überaus gelungen empfand der Gemeinderat die Vorschläge des Landschaftsarchitekten. Einzelne Verbesserungsvorschläge, wie beispielsweise zukünftig mehr Sitzgelegenheiten zu haben, sollen noch berücksichtigt werden. Einstimmig entschied das Gremium, dass die Verwaltung die Umsetzung der erforderlichen Arbeiten in die Wege leiten kann.