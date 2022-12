von Herbert Schnäbele

Mit dem Weihnachtskonzert des Musikvereins Oberlauchringen absolvierte Patricia Schmidt am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Gemeindehalle Unterlauchringen ihr eigentliches Konzertdebüt. Seit der Übernahme des Orchesters von Jürgen Röhrig im Jahre 2020 hatte es coronabedingt bisher kein größeres Konzert gegeben.

Der Musikverein Der Musikverein Oberlauchringen wurde im Jahre 1875 gegründet. Der Verein umfasst aktuell 104 aktive Musiker sowie 162 Passivmitglieder. Im Hauptorchester spielen derzeit 37 Frauen und 42 Männer. Dem Jugendblasorchester Lauchringen gehören insgesamt 30 Jugendliche an, 27 aus Ober- und drei aus Unterlauchringen. Zwölf Zöglinge befinden sich zurzeit in der vereinseigenen Ausbildung. Vorsitzender seit dem Jahre 2011 ist Alexander Schmidle. Patricia Schmidt leitet seit 2016 das Jugendblasorchester Lauchringen und seit 2020 den Musikverein Oberlauchringen. Weitere Informationen zum Musikverein gibt es im Internet (www.mvoberlauchringen.de).

Der Vorsitzende des Musikvereins Oberlauchringen, Alexander Schmidle, konnte in seiner Begrüßung der nahezu 400 Konzertbesucher neben einigen Ehrenmitgliedern Bürgermeister Thomas Schäuble, einzelne Gemeinderäte sowie die Vizepräsidentin des Blasmusikverbandes Hochrhein, Brigitte Russ, willkommen heißen. „Wir spielen das erste Mal in Unterlauchringen, weil die Halle in Oberlauchringen wegen eines Wasserschadens renoviert, wird“, erklärte er den Besuchern die Örtlichkeit.

Auftakt mit Jugendblasorchester

Danach erfolgte der Konzertauftakt durch das Jugendblasorchester, ebenfalls unter der Leitung von Patricia Schmidt mit dem Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey. Schon hier zeigten die Jungmusiker eindrucksvoll ihre Präsenz und Präzision in den oft dominierenden rhythmischen Passagen.

Waldshut-Tiengen Waldshut-Tiengener Weihnachtscircus kehrt mit viel Unterhaltung zurück Das könnte Sie auch interessieren

Mit Trommelwirbeln begann die nächste Komposition, „Fanfare And Triumph“ von James Swearingen und zum Ende des ersten Teils erklang dann noch „Flashdance What a Feeling“ von Irene Cara und Giorgio Morodor, bei dem das Jugendorchester erneut schwungvoll aufspielte. Valerie Kreiser und Julia Schneider hatten abwechselnd die Ansage der Stücke übernommen.

Eindrucksvoll stellte das Jugendblasorchester Lauchringen beim diesjährigen Weihnachskonzert des Musikvereins Oberlauchringen unter der Leitung von Patricia Schmidt (links) sein Können unter Beweis. | Bild: Herbert Schnäbele

Routiniert führte Anja Isele ab dem zweiten Teil durch den restlichen Konzertabend. Kraftvoll begann hier der Musikverein, ebenfalls unter der Leitung von Patricia Schmidt, mit dem Stück „Arrows“ von Samuel R. Hazo, in dem die Akteure gleich zu Beginn ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellten und die insgesamt acht Schlagzeuger entsprechend der Komposition wiederholt dominierten.

Routiniert und mit vielen Hintergrundinformationen führte Anja Isele (links) durch den zweiten und dritten Teil des Konzertprogrammes beim Weihnachtskonzert des Musikvereins Oberlauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

In den weiteren drei Werken (“First Suite in Es“ von Gustav Holst, „Scent Of Spring“ von Satoshi Yagisawa und „How To Train Your Dragon“ von John Powell) zeigten die Musiker ein breites Spektrum moderner Blasmusik mit vielen abwechselnden Registersoli, wofür immer wieder heftiger Beifall gespendet wurde. Wuchtig und klangvoll präsentierten sich zum Abschluss im dritten Konzertteil beide Orchester zusammen mit den Werken „Greatest Showman, arr. von Paul Murtha und „A Klezmer Karnival“ von Philip Sparke. Erst nach zwei Zugaben und dem Dank des Vorsitzenden an alle durften die Musikanten die Bühne verlassen.