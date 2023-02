Schon frühmorgens ab 6 Uhr zog eine jeweils große Narrenschar der beiden Narrenvereine Räbenheim und Schwanenmühle mit ihrer Narrenmusik durch die Straßen von Ober- und Unterlauchringen, um die Bevölkerung am Schmotzigen Dunschtig zu wecken.

Ein große Narenschar des Narrenvereins Schwanenmühle war zu früher Stunde in Unterlauchringen unterwegs um die Bevölkerung zu wecken. | Bild: Herbert Schnäbele

Danach haben sie in den Kindergärten, Schulen und gemeinsam im Rathaus die Macht übernommen.

Angeführt von ihrer Symbolfigur, einem großen fahrbaren Schwan, zogen die Schwanenmüller durch die Hauptstraße.

Schon kurz nach 6 Uhr zogen die Narren des Narrenvereins Schwanenmühle mit ihrem Schwan und der Narrenmusik durch Unterlauchringen, um die Bevölkerung zu wecken. | Bild: Herbert Schnäbele

Nach einem Mehlsuppenessen befreiten sie den Kindergarten in der Querstraße sowie die Grundschule und den Kindergarten im Riedpark.

Eröffnung der Fasnacht im Kindergarten Unterlauringen durch die Narren des Narrenvereins Schwanenmühle. Rechts im Bild Narrenpräsident Klaus Spitznagel. | Bild: Herbert Schnäbele

Die Räbenheimer bekamen nach dem Wecken ihre Mehlsuppe im „Adler“, befreiten die Grundschule und den Kindergarten in Oberlauchringen.

Die Aktiven des Narrenvereins Räbenheim nach dem Mehlsuppenessen im „Adler“ Oberlauchringen. Vordere Reihe Zweite von links Räbenkönigin „Lea die Erste auf Augenhöhe“ (Lea Brockmann). | Bild: Herbert Schnäbele

Nach der Befreiung der Werkrealschule trafen sie sich mit den Schwanenmüllern am Rathaus zur Machtübernahme und Hissen der beiden Narrenfahnen.

Die Abordnungen der beiden Narrenvereine Räbenheim und Schwanenmühle beim Hissen der Narrenfahnen vor dem Rathaus als Symbol der Machtübernahme. | Bild: Herbert Schnäbele

Bei inzwischen sonnigem Wetter ging es danach in beiden Ortsteilen zum Nachmittagsprogramm mit Narrenbaum stellen und Kinderball in Unterlauchringen sowie Umzug und Kinderfasnacht im Räbenkeller in Oberlauchringen.

Bei allen Anlässen war die Beteiligung groß und die Stimmung überall ausgelassen.

Schmutziger Dunnschtig oder dritter Faissen:

