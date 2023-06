Der Countdown läuft: Am 30. Juni sorgt die Lauchringer Triathlon-Nacht wieder für ein spannendes Sportereignis. Die Resonanz bei den Sportlern war groß, die 300 Starterplätze sind bereits alle vergeben. Jetzt hoffen die Veranstalter und natürlich auch die Triathleten auf ein großes, motivierendes und gut gelauntes Publikum.

Die Triathlon-Nacht gehört zu den sportlichsten und schönsten Veranstaltungen in der Gemeinde Lauchringen. Magische Momente erleben nicht nur die Teilnehmer, auch für die Zuschauer ist der spannende Wettkampf ein Höhepunkt. Das Konzept – die Verbindung einer Sportveranstaltung mit Feierabend-Flair und Rahmenprogramm – begeistert Starter und Zuschauer aus ganz Baden-Württemberg und der Schweiz. Die gute Organisation, die abwechslungsreichen Wettkampfstrecken, die in der Abenddämmerung durch malerische Landschaften führen locken Sportler teilweise von weit her jedes Jahr zum Triathlon nach Lauchringen.

Bild: Torsten Boll

„Für die Athleten auf der Strecke sind die Zuschauer ungemein wichtige Motivatoren“, erklärt Benjamin Scholz-Tautz, Vorsitzender des Verein Team Triathlon Lauchringen. Die sechste Triathlon-Nacht verspricht einige Neuerungen, damit das Publikum wirklich hautnah am Geschehen dabei sein kann. In diesem Jahr werden der Zieleinlauf und die Festmeile auf den Parkplatz vor dem Schwimmbad verlegt. So können die Zuschauer alle Teilnehmer bis zum Ende der Laufstrecke anfeuern.

Die Lauchringer Triathlon-Nacht beginnt mit 400 Meter Schwimmen im Freibad Lauchringen. (Archivbild 2022) | Bild: Tina Prause

Mit den Distanzen 400 Meter Schwimmen im Freibad Lauchringen, 18 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen ist der Lauchringer Triathlon nicht nur für erfahrene Triathleten, sondern auch für Einsteiger gut zu bewältigen.

Straßensperrungen Für das Radrennen werden mehrere Straßen in und um Lauchringen gesperrt. Die B34, Ortsdurchfahrt Oberlauchringen, ist zwischen 18.30 und 21.30 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die neue Ortsumfahrung und ist entsprechend ausgeschildert. Fahrzeugen, die die Ortsumfahrung nicht nutzen dürfen (Traktoren), wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Da weitere Straßen inner- und außerhalb von Oberlauchringen von der Sperrung betroffen sind (unter anderem die Gemeindeverbindungswege Bechtersbohl-Schwerzen sowie Lauchringen-Schwerzen), ist eine Umfahrung im ortsnahen Bereich nicht möglich. Auf einzelnen Straßenzügen in Oberlauchringen erfolgt die Sperrung bereits ab 17 und dauert bis 22 Uhr.

Im Anschluss an den Wettkampf wird ordentlich gefeiert. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenlos. Ab 17 Uhr bewirten der Skiclub Lauchringen, das Eiscafe „Pinocchio“ und der Verein Herzklopfen, der mit seinem Stand auch auf die Elterninitiative für Herzkranke Kinder in Südbaden aufmerksam machen möchte. Um 19 Uhr fällt der Startschuss für die Triathleten. DJ DaxXx sorgt für Stimmung, Musik und Moderation. Die Siegerehrung findet gegen 22 Uhr auf der Bühne auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad statt.

„Damit entlasten wir einerseits das Schwimmbad-Team, welches die Pforten nach dem letzten Schwimmer schließen kann, andererseits bieten wir den Zuschauern die Möglichkeit, Strecke und Zieleinlauf zu erleben“, erklärt Dorothea Schreiner vom Vorstandsteam. Die Beisitzerin Daniela Gerlach ergänzt: “Diese Neuerung ist eine echte Win-Win-Situation für alle.“ Und noch einen großen Vorteil habe die Verlagerung auf den Schwimmbad-Vorplatz: „Die Triathlon-Party darf bis in die Nacht hinein gefeiert werden“, verrät Benjamin Scholz-Tautz.

Erstmals liegt in diesem Jahr die Organisation der Lauchringer Triathlon-Nacht beim im März 2023 gegründeten Verein Team Triathlon Lauchringen (TTL). Bisher lief die Lauchringer Triathlon-Nacht unter der Federführung des örtlichen Handels- und Gewerbekreises, wobei die Organisation in den Händen von Daniela und Marc Gerlach lag. Eine Mammutaufgabe, die so nicht mehr zu bewältigen war. Um die Zukunft der Triathlon-Nacht langfristig zu sichern und eine solide organisatorische und finanzielle Basis zu schaffen, wurde der Verein TTL, gegründet. Unterstützt werden die Mitglieder tatkräftig durch die Gemeinde Lauchringen, örtliche Vereine und regionale Firmen.