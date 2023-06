„We are all diamonds here – wir sind hier alle Diamanten.“ So beschreibt Rustam aus Azerbaijan seine Zeit im Abenteuerland Lauchringen. Acht junge Menschen aus der ganzen Welt sitzen zusammen, um ihre Erfahrungen der vergangenen zwei Wochen zu besprechen. Mit ihnen sitzen dort Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble, der Geschäftsführer des Familienzentrums Hochrhein (Faz), Andreas Harder, und Faz-Leiterin Ulla Hahn, gemeinsam mit dem Bereichsleiter des Abenteuerlandes, Andreas Schumpp. Die Stimmung ist fröhlich, es wird gelacht und von den vergangenen Tagen geschwärmt.

„Wir sind eigentlich hier in einem Workcamp, aber das hier ist keine Arbeit. Ich bin den ganzen Tag mit Freunden zusammen“, schwärmt Adam aus Wales. „Wir sind wie eine Familie hier. Wir leben hier, wir essen zusammen. Es ist so schön. Danke an Lauchringen und den Bürgermeister“, sagt Achraf aus Algerien. Auch für den Bereichsleiter, der jeden Tag mit ihnen arbeitet, finden alle Teilnehmenden warme Worte. „Andreas ist ein großartiger Lehrer! Er gibt uns das Gefühl, hier zu Hause zu sein“, berichtet Rustam. Die jungen Menschen kommen über die Agentur IBG in Stuttgart für zwei Wochen nach Deutschland. Dafür werden sie nicht bezahlt und tragen die Kosten ihrer Anreise selbst. Gelohnt hat sich diese Erfahrung aber für alle Beteiligten. „Wir sind sehr gerne Gastgeber für diese Jugendlichen“, bestätigt Bürgermeister Thomas Schäuble. „Sie engagieren sich hier im sozialen und ökologischen Bereich.“ In den beiden Wochen haben die Freiwilligen zahlreiche Arbeiten im Abenteuerland erledigt: Das Flussmonster neu angemalt und das Bühnenbild neu gestaltet. Die Grasshüpfergruppe erhielt eine neue Außenküche und zwei große Spielfahrzeuge sind fertiggestellt worden. Auch für die Gemeinde Lauchringen waren die jungen Menschen im Einsatz, haben den Bauhof unterstützt und diverse Instandhaltungsmaßnahmen übernommen.

Das IBG-Workcamp war zum fünften Mal im Abenteuerland und in der Gemeinde Lauchringen zu Gast. Auch im nächsten Jahr wird das Abenteuerland wieder acht junge Menschen aus der ganzen Welt empfangen.