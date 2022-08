Die Workcamps

Der Verein IBG – Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten wurde 1965 mit dem Ziel gegründet, einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten. Weitere Workcamps, wie in der Gemeinde Lauchringen, werden in Europa, Amerika und Asien angeboten. Teilnehmen können alle, die ihre Arbeitskraft für zwei bis drei Wochen für einen gemeinnützigen Zweck und in einer internationalen Gruppe einsetzen wollen. Die Reisekosten sind zunächst selbst zu tragen, je nachdem wie nachhaltig die Anreise ist, gibt es Zuschüsse. Interessierte können sich für ein Camp in ihrem Heimatland bewerben oder im Ausland. Weitere Informationen gibt es unter ibg-workcamps . org