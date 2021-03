Das Ergebnis ist auch hier eindeutig: Die Mehrheit der Lauchringer sieht bei den Grünen die Zukunft für das Land Baden-Württemberg. Das spiegelt das Wahlergebnis wider. Die Partei des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann landete auch in der Gemeinde Lauchringen auf Platz eins. 36,55 Prozent der Wähler entschieden sich für die Grünen und den Wahlkreiskandidaten Niklas Nüßle, die die CDU (25,32 Prozent) vom Spitzenplatz verdrängten.

Die Liberalen holen auf

Die Christdemokraten verloren gegenüber der Wahl vor fünf Jahren über zwölf Prozent der Stimmen. Moderat fielen mit einem Minus von 2,3 Prozent die Verluste der SPD aus. Sie behauptete Platz drei mit 10,51 Prozent jedoch nur knapp vor der FDP (9,64).

Die Grünen holten sich in allen sieben Wahlbezirken und den drei Briefwahlbezirken die Mehrheit. Im Wahllokal im Kindergarten Unterlauchringen gab es bei jeweils 28,97 Prozent einen Gleichstand mit der CDU. Mit 39,11 Prozent gab‘s in der Grundschule Unterlauchringen einen Spitzenwert.

Ein Ortsverband fehlt hier noch

Ausgerechnet in der Heimatgemeinde der beiden Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU) und Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) erwarben die Grünen die Wählergunst. Und obwohl die Grünen, ebenso wie die FDP, im Gemeinderat Lauchringen nicht vertreten sind. Sie stecken in der Gemeinde noch in den Kinderschuhen. Die Gründung eines Ortsverbands steht erst noch bevor.

Der Kretschmann-Effekt

„Das Ergebnis ist mehr als wir uns erhofft haben“, kommentiert Philipp Heidinger den Wahlausgang speziell in Lauchringen. Er engagiert sich für die Grünen in Lauchringen. Man müsse aber erst einmal auswerten, warum die Mehrheit der Lauchringer Grün gewählt haben. Heidinger gesteht: „Der Kretschmann-Effekt ist sicher nicht zu leugnen.“ Dennoch ist er sich sicher, dass Wahlkreiskandidat Niklas Nüßle bei einigen Themen, besonders beim Thema A98, vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen hätten.

Enttäuschung bei der CDU

Für Hermann Pfau von der CDU-Gemeinderatsfraktion CDU kommt das Ergebnis nicht allzu überraschend: „Es war vorhersehbar. Aber, dass die CDU in Lauchringen so eine Schlappe hinnehmen muss, damit haben wir nicht gerechnet.“ Für ihn steht fest, dass die Menschen Winfried Kretschmann als Ministerpräsidenten behalten wollten. Pfau: „Schade für Sabine Hartmann-Müller. Sie hat sich sehr für Lauchringen und die Fördermittel eingesetzt, und wir haben viel Geld vom Land bekommen. Das ist bei den Bürgern wohl nicht richtig durchgekommen.“