von Dietmund Schwarz

Horst Kaiser feierte seinen 80. Geburtstag. Das mit seiner Frau Anita geplante Familienfest musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden; die Kinder und Enkel konnten nur vom Auto aus die Geburtstagsgrüße übermitteln. Kaiser, in Wittlich an der Mosel geboren, kam im Alter von vier Jahren nach Tiengen und gehörte dort 1953 zu den Gründungsmitgliedern der ersten Jugendfeuerwehr im Landkreis.

Erfolge mit der Jugendfeuerwehr

Diese anfangs eher belächelte Feuerwehrjugend hat ihr überaus großes Engagement bei Wettkämpfen in Konstanz unter Beweis gestellt und mit einem ersten Platz in ihrer Kategorie gegenüber den Berufsfeuerwehr-Mannschaften unter Beweis gestellt. Heute ist Horst Kaiser der letzte noch lebende der damaligen jungen Feuerwehr-Pioniere.

Horst Kaiser mit einem Foto der siegreichen Jugendfeuerwehr Tiengen Mitte der Fünfzigerjahre bei einem Wettbewerb in Konstanz. | Bild: Dietmund Schwarz

Kaiser lernte in Tiengen den Beruf des Glasers und Fensterbauers. Die Feuerwehr ließ ihn jedoch nicht los und so absolvierte Horst Kaiser seine ganze Dienstzeit über zahlreiche Lehr- und Ausbildungsgänge. Darunter die Ausbildung als Kreisausbilder und Katastrophenschutzführer. Die Gelegenheit, hauptberuflich Geräte- und Atemschutzgerätewart bei der Feuerwehr Waldshut-Tiengen zu werden ließ er sich nicht entgehen. 29 Jahre übte er diese Tätigkeit aus.

Große Ehre

Darüber hinaus war er von 1974 bis 1986 als Stabführer beim Tiengener Feuerwehr-Fanfarenzug tätig. Diese Aufgabe gab er mit der Übernahme des Amtes als Feuerwehrkommandant von Tiengen auf. Kommandant war Kaiser von 1985 bis 2000. Im Jahr 2000 wurde er zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr Tiengen ernannt. Von 1993 bis 2003 war er in seiner Funktion als Hauptbrandmeister stellvertretender Kreisbrandmeister sowie 25 Jahre Wettkampf-Schiedsrichter für den Kreisfeuerwehrverband.

Die Erinnerungen

Seit 2002 wohnt der Jubilar mit seiner Frau Anita Kaiser in Lauchringen, wo er seither Mitglied der Feuerwehr ist, zwischenzeitlich in der Altersabteilung. „Der Bau und der Betrieb der Landkreis eigenen Atemschutz-Übungsanlage im Kaitle in Waldshut-Tiengen ist eine meiner schönsten Erinnerungen an die Feuerwehrzeit“, sagt der Jubilar. Lebhaft in Erinnerung ist ihm auch das einwöchige Zeltlager für Jugendfeuerwehren aus Norddeutschland, das er 1989 organisierte.