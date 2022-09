von Herbert Schnäbele

Die zwei Kunstausstellungen in den Hallen der ehemaligen Lauffenmühle in Lauchringen waren erfolgreich und die Fotoausstellung im vergangenen Jahr war ebenfalls gut besucht. Demnächst gibt es deshalb eine weitere Kulturveranstaltung in der früheren Textilfabrik. Der noch junge Kulturverein Schauplatz präsentiert im Rahmen der „Ersten Lauchringer Kulturtage“ von 11. bis 13. und am 15. Oktober vier unterschiedliche kulturelle Angebote.

Die Veranstaltungen Dienstag, 11. Oktober, 19.30 Uhr, Alte Schlosserei: Autorenlesung Roland Weis, „Schluchseenixen“, Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.



Mittwoch, 12. Oktober, 16 Uhr, Gemeindehalle Unterlauchringen: Kindertheater „Der goldene Vogel“, Eintritt 7 Euro.



Donnerstag, 13. Oktober, 19.30 Uhr Alte Schlosserei: Klassikkonzert Streichquartett C-Dur D 956 von Franz Schubert. Es spielt ein besonders zusammengesetztes Ensemble (Geige, zwei Celli, zwei Violas) mit Luise Weder, Mika Tamura und weiteren Musikerinnen aus der Region. Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.



Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, Alte Schlosserei: Jazz trifft Lyrik, literarisch-musikalischer Konzertabend. Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

Im Programm ist eine Autorenlesung von Roland Weis zur Geschichte der „Schluchseenixen“. Ein Lokalreporter sieht, wie eine Frau von einer Segeljolle ist Wasser springt und nicht mehr auftaucht. Wenige Tage später wird ihre Leiche am Anlegesteg in Aha entdeckt. Des Weiteren gibt es ein Kindertheater „Der goldene Vogel“ der Brüder Grimm für Jung und Alt. Moise Schmidt vom Theater Maskara spielt das Märchen voller Hingabe. Mit handgefertigten Masken und vor fantasievollen Bildern schlüpft er in verschiedene Rollen und verleiht jeder Figur einen unverwechselbaren Charakter.

Streichquartett

Einen musikalischen Höhepunkt gibt es mit dem Streichquartett in C-Dur D 956 von Franz Schubert. Durch ein ungewöhnliches Ensemble in der Normalbesetzung (Quartett plus Cello) entfaltet das späte Streichquintett von Schubert seine charakteristische Poetik. Noch ungewöhnlicher wird es bei den Kulturtagen mit einer Geige, zwei Celli und zwei Violas, die trotz tiefer Tonlagen die Geige nicht versinken lassen. Ein zusammengesetztes Ensemble, das vor allem aus und mit Freude spielt.

Jazz und Lyrik

Am Samstag gibt es dann unter dem Motto Jazz trifft Lyrik noch einen literarisch-musikalischen Konzertabend zum Abschluss der Kulturtage. Die innovativen und lebendigen Harfenklänge von Marcella Carboni treffen auf die nachdenklichen, tiefgründigen, ja manchmal auch düsteren Texte von Philipp Schaab, I. J. Melodia und Sigune Schnabel. Gegenwart trifft auf Vergangenheit, Improvisation trifft auf Struktur und Musik trifft auf Worte.

Ort und Eintritt

Mit Ausnahme des Kindertheaters haben die Verantwortlichen des Kulturvereins die Alte Schlosserei der Lauffenmühle als sehr rustikalen, aber passenden Veranstaltungsort ausgesucht. Nur das Kindertheater findet in der Gemeindehalle Unterlauchringen statt. „Wir hoffen, dass die Kulturtage erfolgreich verlaufen, damit wir auf diesem Wege weiter machen können“, bringt der Vorsitzende Benjamin Wenger seine Erwartung zum Ausdruck. Um die Künstler angemessen entlohnen zu können, bittet der Verein anstelle des Kaufs von Eintrittskarten um eine Spende.