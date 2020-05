von Herbert Schnäbele

Im Bemühen, für die seit rund sieben Wochen wegen der Corona-Krise ausfallenden Chorproben einen Ersatz zu finden, haben sich die Verantwortlichen der Chorgemeinschaft Oberlauchringen auf ein Experimentierfeld begeben. Chorleiter Eckhard Kopetzki hat weit mehr als die Hälfte der Chormitglieder dafür gewonnen, per Videokonferenz an einer virtuellen Chorprobe teilzunehmen. Mithilfe der entsprechenden Software konnten sich die Sänger in einem Chat anmelden, in dem der Chorleiter die Noten verschiedener Gesangsstücke einstellte und damit den einzelnen Stimmen die Möglichkeit einräumte, für sich selbst unter seiner Klavierbegleitung die jeweilige Stimme in der abgebildeten Partitur nachzusingen.

Eckhard Kopetzki, Chorleiter der Chorgemeinschaft Oberlauchringen, während der virtuellen Chorprobe in seinem Arbeitszimmer am Klavier, zusätzlich ausgestattet mit Laptop für die Leitung der Videokonferenz. Auf dem Bildschirm die Teilnehmer der virtuellen Chorpropbe. | Bild: Kopetzki/privat

Nachdem alle Einzelstimmen durchgesungen waren, gab es die Möglichkeit für alle Teilnehmer, als Chor die Gesangsstücke nachzusingen und sich gleichzeitig im Chat mit Bild und Ton zu sehen und zu hören. Hauptzweck der virtuellen Probe sei die Möglichkeit gewesen, sich nach wochenlanger Pause wieder einmal zu sehen und sich auch hören zu können, so Chorleiter Kopetzki. Das Experiment biete noch Verbesserungsmöglichkeiten, auch wenn der Lerneffekt zunächst nicht im Vordergrund stehe. „Dennoch gilt es zu überlegen, wie die Leute doch auch etwas lernen können, denn wenn wir sehr lange nicht mehr proben können, muss ich mir etwas einfallen lassen, wie die musikalischen Fähigkeiten unseres Chores erhalten werden können“ erläutert der Chorleiter.

Bei der Kombination der sozialen Komponente mit der musikalischen sei es ein Problem, dass kein direktes Feedback möglich ist. Dennoch waren die Teilnehmer begeistert und befürworteten eine Wiederholung. „Ich finde es außerordentlich wichtig, dass wir in der momentan bedrohlichen Situation, in der sich die Gesellschaft gerade befindet, versuchen, möglichst viel Positives zu gewinnen, um größere Konflikte zu vermeiden“, so Kopetzki. Renate Bercher vom Team der Vorsitzenden nutzte den Chat zur Bekanntgabe, dass das für das kommende Wochenende geplante Waldfest abgesagt werden musste.