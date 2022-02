von Stefan Pichler

Die Mitglieder des Blasorchesters Unterlauchringen sind mit der Arbeit ihres Vorstandteams um die Vorsitzenden Maximilian Vogel, Daniel Lampart und Stefan Schröder sehr zufrieden. Das zeigte auch die einstimmige Entlastung, die von Bürgermeister Thomas Schäuble in der Hauptversammlung am vergangenen Samstag in der Halle in Unterlauchringen vorgenommen wurde.

Ein einstimmiges Votum gab es auch bei den Teilwahlen. Für weitere zwei Jahre wurden Stefan Schröder und die Beisitzer Dominik Scheiwein, Gerald Hilpert und Kathrin Simon bestätigt. Eine Änderung gab es bei der Funktion des Schriftführers. Klaus Merz hatte aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidiert. Zu seinem Nachfolger wählten die Blasmusiker Evelina Fahrner. Im Verein neu aufgenommen wurde Hannah Umrath, aktiv stimmberichtigt sind nun Tobias Schäuble und Justin Strittmatter.

Lauchringen Wie mache ich mein Fahrrad fit? Experte Werner Hupfer zeigt, worauf es ankommt (mit Videos) Das könnte Sie auch interessieren

Maximilian Vogel, Schriftführer Klaus Merz und Dirigent Bernd Keller blickten in ihren Berichten auf ein durch die Corona-Pandemie eingeschränktes Vereinsjahr zurück. Neben 18 Orchesterproben und drei Vorstandssitzungen gab es nur zwei musikalische Termine, darunter die Hochzeit des Mitgliedes Nico Schröder und dessen Ehefrau Sabrina am 11. September 2021. Das zweite Halbjahr hätte das Orchester und den Vorstand vor große Herausforderungen gestellt, sagte Vogel.

Der Verein Das Blasorchester Unterlauchringen wurde im Jahr 1905 gegründet. Dem Stammorchester gehören derzeit 52 Musiker an. Dirigent der Blasmusik Unterlauchringen ist seit 2019 Bernd Keller. Der Verein wird von dem Vorstandsteam Maximilian Vogel, Daniel Lampart und Stefan Schröder geführt. Sieben Kinder und Jugendliche werden in Kooperation mit der Musikschule Südschwarzwald ausgebildet, vier davon spielen im Stammorchester.

Im Herbst seien zunächst die Probenarbeiten nach dem 2G-Modell wiederaufgenommen worden. Vogel hob dabei die 100-prozentige Impfquote der Blasmusiker besonders hervor. „Niemand hat daran gezweifelt, dass das Weihnachtskonzert im Dezember stattfinden wird. Es ist aber anders gekommen“, so Vogel. Für den Vorstand sei wichtig gewesen, dass die Absage des Konzertes und Einstellung der Proben durch einen Mitgliederentscheid am 26. November getroffen wurde.

Vogel ging auch auf die Jugendausbildung ein. Zurzeit werden sieben Kinder und Jugendliche in Kooperation mit der Musikschule Südschwarzwald ausgebildet, vier davon spielen schon im Stammorchester. Am 7. Mai legte Lynn Strittmatter erfolgreich die Prüfung für das Jugendmusik-Leistungsabzeichen in Bronze ab. Vogel drückte am Ende seiner Ausführungen die Sorge aus, dass der Fortbestand des Vereins durch sinkende Mitgliederzahlen gefährdet werden könnte. „Die Nachwuchsgewinnung und das Werben junger Mitglieder ist eine wichtige Aufgabe für uns alle“, betonte Vogel.

Waldshut-Tiengen Was fängt man in Corona-Zeiten eigentlich mit seiner Freizeit an? Hier sind 5 Tipps für Waldshut-Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Dirigent Bernd Keller erinnerte in seinem kurzen Bericht an die schwierige Anfangsphase nach der langen Corona Pause. Er sei trotzdem zuversichtlich für das Weihnachtskonzert 2021 gewesen. Er hoffe nun, dass im kommenden Frühjahr wieder eine normale Probenarbeit möglich sein wird.