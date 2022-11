Wasser- Abwassergebühren und Hundesteuer steigen in Lauchringen. Die Firma Resin möchte auf dem Lauffenmühle-Areal einen Co-Working-Raum einrichten.

von Raymund Grägel

In der Gemeinderatssitzung in Lauchringen galt es, eine lange Liste von Themen abzuarbeiten.

Co-Working-Space: Friedrich Resin von der Firma Resin aus Binzen stellte das Konzept eines Co-Working-Raums vor. Er betreibt in Binzen einen solchen und hat Interesse, einen auf dem Lauffenmühle-Areal einzurichten. Dieser soll einer von sechs Innovations-Hubs werden, die mit einem Regia-WIN-Antrag gefördert werden.

Was beinhaltet Co-Working? Unter Co-Working versteht man, dass ein Betreiber die vollständige Infrastruktur für einen Bürobetrieb bereitstellt. Man kann kurz- oder langfristig Bürofläche mieten und die komplette Infrastruktur nutzen. Diese umfasst ein Leistungsspektrum vom Empfang über die Büroeinrichtung, Kommunikationselektronik, Besprechungsräume, Hausanschrift bis zu den Dienstleistungen mit Bewirtung durch das Restaurant und vieles mehr. All dies sind Dinge, die jeder Betrieb normalerweise selbst besorgen und betreiben muss. Die Firma Resin, Bürodienstleister aus Binzen, bietet an, solche Flächen einzurichten und zu betreiben.

Strom und Gas: Gas- und Stromleitungen sind in den öffentlichen Straßen verlegt. Die Versorger bezahlen für die Nutzung eine Konzessionsabgabe. Diese wird gemäß Konzessionsvertrag bis dato ohne Umsatzsteuer ausgezahlt. Laut Bundesministerium der Finanzen führt das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Straßen dazu, dass ein privatrechtlicher Vertrag vorliegt, der immer umsatzbesteuerbar ist. Deshalb wurde vorgeschlagen, in den Konzessionsverträgen die Konzessionsabgabe als Nettobetrag festzulegen. Für die Gemeinde ergibt sich keine finanzielle Änderung; die Versorger werden die Umsatzsteuer bezahlen und diese an die Verbraucher weitergeben.

Hundesteuer: Beschlossen ist die Erhöhung der Hundesteuer von derzeit 90 auf 108 Euro pro Jahr für den ersten Hund. Jeder weitere Hund kostet 216 statt derzeit 180 Euro pro Jahr. Für Kampfhunde beträgt der Steuersatz das dreifache des Ersthundes. Das ist eine Erhöhung um 1,50 Euro pro Monat für den ersten Hund. Zwölf Jahre lang gab es keine Änderung dieser Steuer.

Anfang des Jahres gab es 378 Hunde in der Gemeinde, die Mehreinnahmen werden sich ab dem kommenden Jahr auf 8300 Euro pro Jahr belaufen. Dem Gemeinderat ist bewusst, welchen gesellschaftlichen Nutzen Hunde haben: Sie sind wichtiger Begleiter einer großen Zahl auch sozial schwacher Menschen. Deshalb wurde die Erhöhung moderat angesetzt, wie es hieß. Jedoch decken die Einnahmen durch die Hundesteuer nicht die Kosten, die die Hunde im Ort verursachen. Allein die Anschaffungskosten der Behälter für die Hinterlassenschaften und die Kosten für deren Leerung übersteigen diese Einnahmen.