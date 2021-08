von Johannes Renner

Bei einem Treffen im Familienzentrum Hochrhein kamen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter mit Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) ins Gespräch. Die SPD-Politikerin war auf Initiative ihrer Parteifreundin und Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter nach Lauchringen gekommen.

„Das Mehrgenerationenhaus hat sich in die Breite entwickelt“, freut sich Ulla Hahn. Die Leiterin des Familienzentrums ist mit den Entwicklungen der vergangenen Jahre zufrieden und würdigt die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter. „Die Bedarfe zu erkennen und die Lücken zu finden, die es zu schließen gilt, könnte ich alleine niemals schaffen“, bedankt sie sich für die Arbeit ihrer Kollegen.

Die hauptamtlichen Mitarbeiter (von links): Elke Schlewing (Service), Ulrike Corell (Verwaltung), Alexandra Hahn (Abenteuerland), Ulla Hahn (Leitung) und Andreas Schumpp (Abenteuerland, Streetworker). | Bild: Johannes Renner

Auch der Lauchringer Bürgermeister Thomas Schäuble zeigte sich von der Einrichtung begeistert. Seit der ersten Stunde begleitee er das Familienzentrum, das von den Gründern ursprünglich für Waldshut geplant war.

Dabei sei viel erreicht worden. So habe man vor nicht allzu langer Zeit einen Jugendlichen gehabt, der nachts mit Whiskey-Flasche auf Tour gewesen sei. Andreas Schumpp habe in seiner Funktion als Streetworker mitgeholfen, dem Jungen wieder neue Perspektiven mitzugeben. Schumpp ist auch für die Hausaufgabenbetreuung im Familienzentrum zuständig.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter von Links: Elisabeth Kaiser (Selbsthilfegruppen), Margot Eisenmeier (Alphabetisierung), Edith Wigard (Infotheke), Hanne Breinig (Sprachförderung), Angelina Schlewing (Kinderhotel Ratzfatz) | Bild: Johannes Renner

„Es gibt drei Bausteine bei uns. Das sind Mittagessen, Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung. Jeder kann selbst wählen, was er braucht.“ Ulla Hahn schränkt ein, dass es „aber unsere Meinung ist, dass Eltern sich, wenn möglich selber um ihre Kinder kümmern sollten.“ Insofern sei das Angebot der Betreuung am Familienzentrum als ergänzende Alternative gedacht und sei „bewusst nicht als Hort-Ersatz“ vorgesehen.

Doch nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene finden Hilfe im Familienzentrum. Elisabeth Kaiser engagiert sich im Bereich von Selbsthilfegruppen. Am Hochrhein herrsche ein besonderer Mangel an psychotherapeutischen Fachkräften für ADHS. Kaiser leitet auch eine Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige. „Die haben gelitten“, sagt sie und verweist darauf, wie sehr gerade die Älteren die gemeinsamen Treffen vermisst hätten, die wegen Corona ausgeblieben waren.

Analphabetismus immer noch ein Tabu-Thema

Aber nicht jeder, der ein Problem hat, kommt auch ins Familienzentrum. Margot Eisenmeier leitet die Alphabetisierung im Haus. Noch immer sei das ein Tabu-Thema. Der Scham sei bei Betroffenen ähnlich groß wie die Kreativität, Defizite zu verbergen.

Corona-Aufholpaket Um das Miteinander zu fördern und den Einzelnen aus der Isolation zu holen, gibt es laut Familienministerin das Corona-Aufholpaket. Aus diesem Fördertopf können Vereine und gemeinnützige Einrichtungen Gelder beantragen, um Kinder und Jugendliche wieder in Gemeinschaft zu bringen. Das sei besonders aufgrund der sozialen Isolation durch Corona sehr wichtig. „Viele müssen erst wieder erlernen, wie man auf andere zugeht und soziale Kontakte knüpft“, so die Ministerin, die sich selbst in diesem Zuge „fast schon als Handelsvertreterin“ ansieht. „Ich werbe dafür, diese Gelder abzurufen“, appelliert sie eindringlich. Das Programm sei bewusst niederschwellig angelegt, um möglichst schnell und effektive Hilfe zu ermöglichen, wo sie gebraucht werde.

Christine Lambrecht gab sich bei dem Besuch vom Engagement der Mitarbeiter des Familienzentrums beeindruckt. „Ich denke das Erfolgsgeheimnis hier ist, dassSie auf Bedarfe reagieren und Angebote schaffen, statt schon vorab mit einem fertigen Konzept zu kommen und zu sagen, was die Menschen brauchen.“

So gebe es gerade auch in einem Mehrgenerationenhaus verschiedene Rollen, die über die Zeit wechseln könnten und man müsse auf Veränderung reagieren können. Wichtig sei es, dem Wandel des Ehrenamtes gerecht zu werden. So gebe es Bereitschaft zum Helfen, doch eher situationsbedingt und nicht wie in früheren Zeiten auf Dauer und eng eingebunden.

Rita Schwarzelühr-Sutter lobt das Familienzentrum als „tolles Projekt“. Die Bundestagsabgeordnete freut sich darüber, dass „nicht nur geredet wird, sondern Fördermittel auch tatsächlich vor Ort ankommen und etwas verändern“.