Ein großer Erfolg gewesen ist die Mini-WM, die der Handballclub Lauchringen (HCL) für junge Handballer veranstaltet hat. Bei der landesweiten Mini-WM, die von Handball Baden-Württemberg in Kooperation mit dem DHB ausgerufen wurde, war der HC Lauchringen Gastgeber für ein Dutzend E-Jugend-Handballteams. Die Spieler starteten in gemischten Teams unter der Landesflagge eines WM-Teilnehmers. Die zwölf Teams wurden in vier Gruppen eingeteilt. Die beiden ersten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale, die jeweils Drittplatzierten spielten die Plätze neun bis zwölf aus.

„Es war ein wirklich unvergessliches Handballfest und wir haben rund 120 Kinder glücklich gemacht“, freute sich Marcel Busch, Trainer beim HC Lauchringen und Organisator der Mini-WM. „Nicht nur unsere eigenen beiden Teams, sondern auch unsere Gastmannschaften wurden von großen Fantruppen begleitet, die länderspezifisch verkleidet waren und die Lauchringer Sporthalle in einen Hexenkessel verwandelten.“ Die rund 250 Fans haben viel Kreativität bewiesen. Das Team Dänemark (TV Endingen) reiste mit Fans der Profitruppe an und gab laut Unterstützung, Kroatische Fans (TV Todtnau) waren mit einer Sprechanlage ausgestattet und feuerten kräftig an, Team Japan (DJK Konstanz) hatte einen Gong dabei und die Eltern der HCL-Kinder, die unter deutscher und griechischer Flagge antraten, wechselten von Spiel zu Spiel ihre Fanbekleidung. Mit Tröten, Hupen, Rätschen und zwei Trompeten wurde zur Attacke geblasen oder „Griechischer Wein“ gespielt.

Monatelang hatte sich der HCL vorbereitet. Am Vorabend trafen sich Vereinsvertreter und Eltern, um in der Lauchringer Sporthalle WM-Atmosphäre zu schaffen. Die Kabinen wurden mit Ländertrikots beschriftet, Cafeteria und Zuschauerbereich mit Girlanden und Accessoires dekoriert und die Kleinfelder hergerichtet. „Meine unangenehmste Aufgabe war es, meine eingeschweißte Mannschaft in zwei Teams aufzuteilen, die unter der Flagge Deutschlands und Griechenlands an den Start gingen“, erklärte Marcel Busch. Aber die Aufteilung war nötig, damit alle Spieler genügend Spielanteile erhielten.

Bei der Einlaufzeremonie wurden die Handballer von sämtlichen Fantruppen begrüßt. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen mit Katharina Chavier vom HC Lauchringen wurden die ersten Spiele angepfiffen. Auf Spielfeld eins eröffnete Team Deutschland das Turnier gegen Island (DJK Bad Säckingen) und beeindruckte mit einem 21:4 in zehn Minuten viele Teams. Auf Spielfeld 2 spielte Dänemark gegen Ägypten (SG Rielasingen-Gottmadingen) 8:10. Das Team Griechenland, betreut von Hans-Werner Busch, startete mit einem 13:4 gegen Brasilien (SV Allensbach).

Team Deutschland trat im zweiten Gruppenspiel gegen Team Frankreich (Kadetten Schaffhausen) an. Auch hier behielt das Team mit 13:8 die Oberhand. Marcel Busch war sich nach den ersten Eindrücken sicher, dass sich die Wege von Team Deutschland und Frankreich im späteren Turnierverlauf noch einmal kreuzen würden. Die Vorrunde wurde bis zur Mittagspause ausgespielt. Beide Lauchringer Teams schlossen sie als Gruppenerster ab. In der Mittagspause gab es Spezialitäten vom Cafeteria Team rund um Nicole Peter. Die Kapazitätsgrenzen wurden ausgelotet und das Küchenteam kam kräftig ins Schwitzen.

Am Nachmittag wurden Ehrenmitglieder, Sponsoren und Vertreter aus der Politik zum Sektempfang geladen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner und der Grünen-Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle haben von Sebastian Kaiser und Marcel Busch die Hintergründe des Turniers erfahren. Mit den Viertelfinalspielen ging es weiter. Deutschland eröffnete die K.o.-Runde mit einem 21:2 gegen Schweden. Griechenland schied knapp mit 6:9 gegen den späteren Bronze-Gewinner Dänemark aus und hat das Turnier mit einem Sieg über Kroatien auf Platz sieben beendet. Vor den Halbfinalspielen war sich Marcel Busch sicher, dass nur noch die eigene Nervosität seinen Schützlingen einen Streich spielen könne. Die Stimmung auf den Rängen kochte und Deutschland zog mit einem Sieg über Ägypten ins Finale. Dort wartete aus der Kaderschmiede der Kadetten Schaffhausen der Vorrundengegner Frankreich, die sich im Halbfinale gegen Dänemark durchsetzte.

Das Finale wurde mit Einlaufzeremonie, Fahnenträgern und Spielervorstellung zelebriert. Das körperlich überlegene Team aus Frankreich war vor allem in der Abwehr präsenter und das sonst sichere Passspiel der Deutschen kam durch die Nervosität ins Stottern. Trotzdem gab das Team nie die Führung aus der Hand. Mit den erlösenden letzten beiden Treffern sicherten sich die Lauchringer mit 13:10 den Weltmeistertitel. Bei der Siegerehrung wurden alle Teams durch Hallensprecher Hendrik Futterer aufgerufen, um sich ihren Erinnerungspokal und einen Kübel Gummibärchen bei den Turnierleitern Maximilian Hämmerle und Jens Kalchthaler abzuholen. Die Plätze eins bis drei wurden zusätzlich mit Medaillen auf dem Siegertreppchen geehrt.

Spätestens mit der Übergabe des WM-Pokals hatten alle knapp 120 Kinder ein Lächeln auf dem Gesicht. Am meisten strahlten die mit der Goldmedaille dekorierten Lauchringer. Marcel Busch konnte aus seinen beiden Teams wieder eine Mannschaft zusammenführen. Jetzt dürfen sich Jannik Reiter, Jonathan Busch, Samuel Busch, Anton Mathis, Johann Stein, Jeremy Kolb, Benno Reichl, Jonas Schwab, Marius Kaiser, Noah Pfeffer, Lucas Weissenrieder, Jan Baldischwiler und Philipp Kronenwett als Weltmeister betiteln. Die Lauchringer feierten mit einer Delegation von fast 50 Personen den WM-Titel beim Pizza-Essen. „Zurückblickend war das Event ein toller Erfolg. Alle Teams, die mitgereisten Fans und sämtliche Helfer des HCL haben es geschafft, einen unvergesslichen Tag zu zelebrieren“, resümierte Marcel Busch.