von Dietmund Schwarz

Lauchringen – Einen Kochabend im Livestream hat der Deutsch-Französische Freundeskreis Lauchringen allen Liebhabern der französischen Kultur und Küche angeboten. Wer mitkochen wollte, konnte sich vorab auf der Internetseite des Freundeskreises die Zutatenliste herunterladen und alles besorgen. Am Online-Kochabend klinkten sich die Teilnehmer auf YouTube ein und wurden zweisprachig von Xavier Kornmann und Charo Torres, beide Hobbyköche und Mitglieder Freundeskreises, durch den Abend begleitet.

Als erstes wurde eine Tapenade noire, ein Brotaufstrich aus schwarzen Oliven, zubereitet. Während die Oliven entsteint und zerkleinert wurden, erfuhren die Teilnehmer viel Wissenswertes über die Zutaten. Nach dieser ersten Stärkung, die auf Baguette mit einem Schluck Wein als Entrée verzehrt wurde, folgte der Hauptgang, eine typisch französische Quiche Lorraine und ein Salade niçoise. Letzterer besteht aus verschiedenem Gemüse wie Tomaten, grünen Paprika, Frühlingszwiebeln und typischerweise Eiern, Oliven und Thunfisch oder auch Sardellen und vermittelt mediterranes Flair.

Wie Profis plauderten die beiden Köche, die live aus dem Küchenstudio Liebwein in Lauchringen übertragen wurden, neben dem Schnippeln, Rühren und Braten, unter anderem über die Herkunft und Besonderheit dieser Gerichte. Immer wieder gab es auch eine Online-Live-Schaltung in die Partnergemeinde St. Pierre de Chandieu, wo ebenfalls mitgekocht wurde. Die zahlreichen Teilnehmer in Deutschland, der Schweiz und Frankreich teilten parallel Bilder von ihren Kochergebnissen. Diese wurden ebenfalls gezeigt und so stellte sich ein starkes Gemeinschaftsgefühl trotz örtlicher Distanz ein.

Ein weiterer interaktiver Teil folgte, während der Hauptgang gegessen wurde. Per Smartphone konnten alle Teilnehmer an einem Quiz rund um das Thema Essen teilnehmen. Wer weiß zum Beispiel, wie viel Bier in Deutschland und wie viel Käse in Frankreich jedes Jahr pro Kopf konsumiert oder in welchem Land Mayonnaise auf die Pizza gestrichen wird? Als krönenden Abschluss gab es zum Dessert noch Fondant au chocolat, lauwarme Schokoladenküchlein. Damit ließ der Abend keine Wünsche mehr offen, sondern vielmehr nur begeisterte Teilnehmer zurück.