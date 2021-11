von Tina Prause

In Lauchringen hat sich der Gemeinderat in der jüngsten öffentlichen Sitzung mit der Stromversorgung für den gerade im Bau befindlichen Bertold-Schmidt-Platz befasst, der im Riedpark angesiedelt ist. Mehrheitlich folgte das Gremium dem Vorschlag der Verwaltung, an vier Stellen am Platz versenkbare Versorgungsstellen für Strom- und Wasseranschlüsse zu installieren.

Ein Ort der Begegnung

Etwa etwa 500 Bürger wohnen im Riedpark in Lauchringen. Der dort gelegene Bertold-Schmidt-Platz wird zukünftig mit einer Fläche von gut 4500 Quadratmetern die größte Freifläche der Gemeinde sein. Momentan ist die Fertigstellung für 2023 geplant. Prinzipiell sollen Bepflanzungen, Sitzgelegenheiten, ein Bouleplatz und ein Wasserspiel zum Treffen und Verweilen einladen. Die Verwaltung und der Gemeinderat sehen schon heute viele weitere Möglichkeiten.

Es wird zukünftig die größte freie Fläche der Gemeinde Lauchringen sein: Der Bertold-Schmidt-Platz soll ein Ort der täglichen Begegnung werden. | Bild: Gemeinde Lauchringen

„Mit dem Berthold-Schmidt-Platz schaffen wir drei Dinge“, erklärt Bürgermeister Thomas Schäuble das Konzept des Areals und führt aus: „Wir erinnern an dieser Stelle an den Menschen, der die Orte Oberlauchringen und Unterlauchringen zusammengebracht hat. Wir schaffen einen Platz der Begegnung und einen neuen Veranstaltungsort.“ Denkbar ist nach Meinung des Bürgermeisters beispielsweise ein dauerhafter Weihnachtsmarkt während der Adventszeit, vielleicht auch in Kombination mit einer temporären Eisbahn.

Aktuell laufen die Bauarbeiten am Bertold-Schmidt-Platz auf Hochtouren. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. | Bild: Tina Prause

Im Sommer wären Veranstaltungen wie Konzerte oder Lesungen machbar. Um hierfür schon jetzt die idealen Möglichkeiten zu schaffen, erarbeitete die Verwaltung den Vorschlag einer für alle Eventualitäten gewappneten Strom- und Wasserversorgung. Für einen Hauptverteiler und die vier Unterverteiler wurde der Auftrag für gut 50.000 Euro an die Firma Langmatz GmbH aus Garmisch-Partenkirchen vergeben.

Kein Wochenmarkt

Ein Wochenmarkt ist auf dem Areal nicht geplant. Dies sieht die Verwaltung an den bisherigen Standorten in Unter- und Oberlauchringen als gut etabliert an und möchte daran nichts ändern. Zudem entsteht direkt angrenzend an den Berthold-Schmidt-Platz eine Markthalle durch den Investor Trenova Immobilien GmbH in Bad Säckingen, die Platz für sieben Gewerbe wie Gastronomie sowie Produkte des täglichen Bedarfs bieten wird.

Der Name Der Namensgeber des Platzes Bertold Schmidt war von 1960 bis 1971 Bürgermeister der Gemeinde Oberlauchringen. Nachdem durch die Gemeindegebietsreform 1971 die Gemeinden Oberlauchringen und Unterlauchringen zusammengelegt wurden, leitete er die Belange der Gesamtgemeinde Lauchringen als Bürgermeister. Bertold Schmidt wurde zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt und war Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Er starb 2016 im Alter von 81 Jahren.

Schon jetzt hat die Verwaltung ein erstes Ereignis organisiert. Mit einem Begegnungsfest am Freitag, 3. Dezember, soll die Adventszeit starten. Hierfür werden alle Anwohner des Riedparks gebeten, ihre Balkone, Fenster und Terrassen möglichst stimmungsvoll zu beleuchten. Ab 17 Uhr wird Stockbrot, Punsch und Glühwein angeboten für ein geselliges Beisammensein.