von Herbert Schnäbele und Peter Rosa

Mit dem Abriss der äußeren Hülle des einstigen Verwaltungsgebäudes in den vergangenen Wochen wurden die baulichen Veränderungen auf dem Lauffenmühle-Areal in Lauchringen nun auch nach außen hin deutlich sichtbar. Der Abbruch des Pförtnerhauses in diesen Tagen als letzter Teil des Verwaltungsgebäudes an der Kadelburger Straße bildet den vorläufigen Abschluss dieser Abbrucharbeiten.

Rund 4500 Tonnen Bauschutt werden mithilfe mobiler Brecher- und Siebanlagen vor Ort für eine spätere Wiederverwendung auf dem Lauffenmühleareal zwar aufwendig, aber umwelt- und ressourcenschonend aufbereitet. | Bild: Herbert Schnäbele

Bereits im November war mit den Abbrucharbeiten begonnen und das Gebäude zunächst völlig entkernt worden. Entgegen früherer Verfahrensweisen mit reinem Abbruch und anschließender Entsorgung erfolgt dieser Abriss als Rückbau mit größtmöglichem ressourcenschonendem Recycling. Dabei wird der Bauschutt streng in wiederverwertbares und zu entsorgendes Material getrennt.

Die Geschichte der Lauffenmühle Name Der Name Lauffenmühle wurde zum ersten Mal 1433 erwähnt. Die erstmals urkundlich erwähnte „Mühlin an der Wut am Louffen bei nider Loucheringen“ (Mühle am Lauffen) war damals eine Getreidemühle, der eine Gipsmühle, Ölpresse, Hanfreibe und ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Gastwirtschaft angeschlossen waren. Anfänge Die Mühle wurde im Jahr 1834 von dem Schweizer Handelsmann Johannes Müller gekauft, der eine Fabrik mit 13 Spinnstühlen erbaute, die von großen Wasserrädern angetrieben wurden. Ein Jahr später ging die Spinnerei an eine Gruppe schweizerischer Unternehmer über, die 1836 die Aktiengesellschaft Spinnerei Lauffenmühle gründeten. Flussaufwärts am rechten Wutachufer errichteten sie ein neues großes Fabrikgebäude, aus dem sich das heutige Textilwerk entwickelte. Die schweizerische Unternehmergruppe wurde geführt von der Familie Fischer, die bis 1914 Besitzer war. Besitzerwechsel Von 1914 bis 1935 fanden mehrere Besitzerwechsel statt, zuletzt auch an Großbanken. Nach Kriegsende gelang es der Familie Winkler, die Lauffenmühle zu einem der modernsten Textilunternehmen der Nachkriegsgeschichte in der Bundesrepublik auf- und auszubauen. 1948 mit der Spinnerei in Lauchringen und 1950 mit der von Egon Eiermann entworfenen neuen Taschentuchweberei in Blumberg gab es nun zwei große Textilbetriebe, in denen zunächst fast ausschließlich Vertriebene und Flüchtlinge beschäftigt wurden. Später kamen Gastarbeiter, vor allem aus der Türkei, dazu. 1955 erwarben die Winklers die in unmittelbarer Nachbarschaft in Lauchringen gelegene Weberei von Heinrich Honegger. Danach wuchs das Unternehmen immer weiter. In den 80er- und 90er-Jahren gehörte die Lauffenmühle zu den größten Stofferzeugern in Europa mit 2240 Mitarbeitern. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen auf die Herstellung von Geweben für Berufs- und Unternehmensbekleidung sowie für Schutzkleidung spezialisiert. Fünf Insolvenzen Nach der Eröffnung des EG Binnenmarktes kam im Jahr 1993 die erste Insolvenz. Mit Unterstützung des Landes und der Banken kam das Unternehmen aus der Insolvenz. 1996/97 folgte dann die Zweite und Investor Claas E. Daun übernahm den Betrieb, den er in den darauffolgenden Jahren umstrukturierte. 2009 folgte die dritte Insolvenz, die allerdings kurz danach wieder aufgehoben wurde. Mit der Umstrukturierung war auch das Werk in Blumberg geschlossen worden. Die vierte Insolvenz folgte sechs Jahre später, konnte aber auch abgewendet werden. Mit der letzten und damit fünften Insolvenz schließt das Unternehmen jetzt zum 31. Juli dieses Jahres endgültig seine letzten beiden Standorte in Lauchringen und Lörrach.

Rund 4500 Tonnen wiederverwertbarer Bauschutt werden mithilfe mobiler Brecher- und Siebanlagen vor Ort für einen späteren Einbau bei der Keller- und Fundamentverfüllung sowie als Tragpolster für die geplanten Neubauten aufbereitet. Damit entfallen auch rund 188 Lastwagen-Transporte, was sich zusätzliche umweltschonend auswirkt. Außerdem werden Deponien geschont und der Abbau von Kies und Gestein erheblich verringert.

So sah das Pförtnerhäuschen vor dem Abriss aus. | Bild: Peter Rosa

Mithilfe von Schaufelseparatoren, Magneten, Siebanlagen, Gesteinsbrechern und weiteren Anlagen wird der Bauschutt in rund 30 verschiedene Materialfraktionen sortiert, was sich zwar als sehr aufwendig, aber auch als besonders umwelt- und ressourcenschonend darstellt. Im Laufe des ersten Quartals 2021 werden dann die Rohbauarbeiten für das Verwaltungsgebäude der Kanzlei Steuerberatung Treuhand Tiengen Hochrhein GmbH als dem ersten Neubau auf dem freigewordenen Gelände beginnen.