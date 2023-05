Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Lauchringen ist die Entwicklung eines neuen Nutzungskonzepts für die Baumwollhalle und die Schlosserei auf dem Lauffenmühle-Areal gestanden.

Eine Machbarkeitsstudie von Architekt Ashfin Arabzadeh sieht vor, die Baumwollhalle in eine Kulturhalle umzubauen und die alte Schlosserei für Veranstaltungen zu nutzen. Jetzt hat der Diplom-Kaufmann und selbstständige Unternehmensberater Ingo Wessels von der Hospitality Developement in Hamburg dem Gemeinderat seine Ideen für das Areal vorgestellt.

Ziel sei, die Gebäude kulturellen und gastronomischen Nutzungen zuzuführen. Wessels betrachtet es auch als seinen Auftrag, „jemanden zu finden, der in das Areal einzieht und das Konzept umsetzt“. Außerdem bietet er die bauliche Mitentwicklung des Areals an und sagte: „Das Lauffenmühle-Areal gibt eine Location für Kultur und Gastronomie, wo man auch hingeht.“ Nach kurzer Aussprache fasste der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, Ingo Wessels mit der Ausarbeitung des Nutzungskonzepts zu beauftragen.

„Leben ist Begegnung“, das war laut Bürgermeister Thomas Schäuble das Lebensmotto des gestorbenen Ehrenbürgers, der in seiner langen Dienstzeit als Bürgermeister den Grundstein für die Gemeinde Lauchringen gelegt habe. Jetzt beschloss der Gemeinderat, den Berthold-Schmidt-Platz mit einer Skulptur aus Stein und Metall auszustatten.

Der Steinmetz- und Bildhauermeister Michael Höhl und der Metallbau- und Kunstschmiedemeister Christian Stöckl haben das aus zwei Stelen bestehende Kunstwerk geschaffen. Die aus einer Granitbasis aufstrebenden Stelen – eine aus patiniertem Stahl (in Braun/Gold), die andere aus weißem Marmor – stehen für die damals selbstständigen Gemeinden Ober- und Unterlauchringen, die sich in der geografischen Mitte Lauchringens zusammengefügt haben, so die Interpretation.

Am Sockel des Kunstwerks, das auch das Leben und Wirken von Berthold Schmidt symbolisiert, werden Informationen über den Namensgeber angebracht. Die Kosten betragen 17.800 Euro.

Einstimmig wurde der Bebauungsplan „Sport- und Freizeitgelände im Greut“ nach der siebten Änderung als Satzung beschlossen. Die neuerliche Offenlage und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hatte keine wesentlichen Änderungswünsche ergeben.

Mit Beifall bestätigt wurde der umfangreiche und „auf Augenhöhe vernünftig gelöste“, so Schäuble, Wärmelieferungsvertrag mit Karl Schwab. Der Vertrag mit dem Bauernhof sieht vor, dass Karl Schwab die in seiner Biogasanlage/Blockheizkraftwerk anfallende Wärme an die Gemeinde verkauft.

Im ersten Bauabschnitt werden jährlich etwa 1,4 Millionen Kilowattstunden Wärme bezogen. Der Landwirt ist in der Lage, 3,5 bis 4,0 Millionen Kilowattstunden Wärme zu liefern, sodass künftig auch weitere Gebäude in Oberlauchringen zu gleichen Konditionen versorgt werden können.

Der Gemeinderat beschloss ebenfalls einstimmig den überarbeiteten Bebauungsplan „Am Landvogtweg“, der sich wegen Lärmschutzmaßnahmen, wegen eines Bürgereinspruchs und wegen kleinerer redaktioneller Änderungen etwas länger hingezogen habe, aber letztlich eine „gut angelegte“ Investition für Oberlauchringen sei.

Höhere Entschädigung

Als eher „unterhaltsamen Punkt“ wertete Bürgermeister Thomas Schäuble die Beratung über die Neufassung der 2015 gefassten Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten. Nach einer längeren Aussprache wurden die Durchschnittssätze für Betreuungstätigkeit von 7 auf 8 Euro pro Stunde erhöht, die Aufwandsentschädigung für Gemeinderäte von 25 auf 40 Euro pro Sitzung und von 50 auf 80 Euro je ganztägige Veranstaltung erhöht. Außerdem wurde in die Satzung die Erstattung von Aufwendungen für die Pflege und Betreuung von Angehörigen aufgenommen.