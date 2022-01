von Herbert Schnäbele

Das öffentliche Leben in der Gemeinde Lauchringen ist im vergangenen Jahr vor allem vom Jubiläum der Gemeindefusion zwischen den ehemals selbstständigen Gemeinden Ober- und Unterlauchringen vor 50 Jahren geprägt gewesen. Wegen der Corona-Pandemie konnte keine größere Festveranstaltung stattfinden. Dennoch wurden mit markanten Einzelveranstaltungen die vergangenen 50 Jahre der Gesamtgemeinde wiederholt deutlich in Erinnerung gebracht.

Die Gemeinde Lauchringen Nach der Fusion der ehemals selbstständigen Gemeinden Ober- und Unterlauchringen 1971 hatte die neue Großgemeinde Lauchringen 5320 Einwohner. In den vergangenen 50 Jahren wuchs die Gemeinde bis heute auf 8013 Einwohner an (Stand 2021). Neben der rasanten Entwicklung mit mehr als 50 Bebauungsplänen – die Gesamtfläche Lauchringens beträgt 1256 Hektar – entwickelte sich die Gemeinde durch die Errichtung von zwei Ärztehäusern zu einem Gesundheitsstandort im Landkreis. In der Gemeinde gibt es aktuell vier Arztpraxen für Allgemeinmedizin, zwölf Facharztpraxen, davon drei Hebammenpraxen und eine Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie drei Zahnarztpraxen, zwei Apotheken und mehrere Physiotherapiepraxen. Neben zwei Grundschulen verfügt die Gemeinde mit der Schule am Hochrhein auch über eine Werkrealschule. 72 Vereine prägen das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde.

Eine geschichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Veränderungen und Ereignisse erschien mit einer Sonderbeilage dieser Zeitung im Juni des vergangenen Jahres. Zusätzlich veranstaltete die Gemeinde an zwei Wochenenden im September unter dem Motto „50 Jahre Lauchringen – 100 Bilder und mehr“ eine große Jubiläumsfotoausstellung mit mehr als 100 zum Teil großformatigen Bildern, einer Video- und zwei Tonbildschauen. Mit mehr als 1000 Besuchern erfuhr die Ausstellung unter der Regie von Rudi Franck eine außergewöhnlich große Resonanz.

Die Betrachter der Gesamtaufnahmen der Gemeinde entdecken immer wieder besondere Einzelaspekte der Bebauung, meistens den Standort des eigenen Hauses oder des Betriebs. Von links: Altgemeinderat Kurt Müller mit seiner Frau Ingrid und Altgemeinderat Jürgen Brockmann. | Bild: Herbert Schnäbele

Die Gemeindebücherei veranstaltete unter der Federführung ihrer Leiterin Monika Franck unter dem Motto „5 für 50“ im Juli in beiden Ortsteilen fünf Lesungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit großer Vielfalt. Am Volkstrauertag fand unter der Regie von Markus Süß zum Gedenken an verstorbene Kriegs- und Pandemieopfer, aber auch im Zeichen des Jubiläumsjahres, in der Kirche Herz Jesu Unterlauchringen ein Kirchenkonzert des Ensembles Muss zusammen mit einem ad hoc Hochrheinorchester, Solisten und dem Kirchenchor Lauchringen statt. Dabei wurde des Requiem von W. A. Mozart dargeboten. Unabhängig von diesen Jubiläumsveranstaltungen prägten weitere Ereignisse das vergangene Jahr.

Erstes Quartal: Erwerb der Photovoltaikanlage mit zwei Megawattstunden der geschlossenen Lauffenmühle von der chinesischen Firma Topoint zusammen mit den Einspeisungsverträgen. Durch die ursprüngliche Bindung bis 2032 wäre die bauliche Umgestaltung des Lauffenmühle-Areals blockiert gewesen. Mit dem Erwerb der Anlage können die rund 12.500 Module auf anderen Dächern eingesetzt und die Um- und Neubaupläne auf dem Lauffenmühle-Gelände flexibel und zeitnah umgesetzt werden.

Mit dem Abriss des Pförtnerhauses als letztem Teil des einstigen Verwaltungsgebäudes der Lauffenmühle, finden die aufwändigen und umweltschonenden Abbrucharbeiten ihren vorläufigen Abschluss. Auf dem Bild der restliche Teil des Pförtnerhauses unmittelbar beim Abbruch. | Bild: Herbert Schnäbele

Mit dem Abriss des Verwaltungsgebäudes der ehemaligen Textilfabrik Lauffenmühle wurde den Betrachtern das endgültige Aus der knapp 200-jährigen Geschichte der Fabrik deutlich vor Augen geführt. Der Narrenverein Räbenheim Oberlauchringen veranstaltete seinen ersten digitalen Bunten Abend, der weit über die Gemeindegrenzen hinaus auf große Aufmerksamkeit stieß. Mit dem Spatenstich für den Neubau der Treuhand GmbH auf dem Gelände der Lauffenmühle begann ein neuer Zeitabschnitt in der Entwicklungsgeschichte der Gemeinde.

Mit großem technischen und zeitlichen Aufwand wurden ein großer Teil des Programms des digitalen Bunten Abends im Vorfeld in einem extra eingerichteten Aufnahmestudio aufgezeichnet. Von links: Claudio Spitznagel, Aufnahmeleiter, Marvin Kerscher, Kameramann, im Hintergrund Narrenpräsident Tobias Weissenrieder bei der Begrüßung. | Bild: Herbert Schnäbele

Zweites Quartal: Der 19. Mai ist der Stichtag zum 50-jährigen Bestehen der oben erwähnten Gemeindefusion. Die damaligen Gemeinderäte von Ober- und Unterlauchringen hatten sie am 19. Mai 1971 beschlossen.

Spatenstich für den Büroneubau der Treuhand Tiengen Hochrhein auf dem Areal der Lauffenmühle (von links) Clemens Müllek, Baunternehmer, Detlef Rotkamm, Tragwerksplaner, Roland Morawczik, Bauamtsleiter, Thomas Schäuble, Bürgermeister, Joachim Stärk, Patrick Stärk, Martin Amann, Robert Marder, Hans-Georg Reiner, alle Treuhand GmbH, Ernesto Preiser, Architekt und Stefan Schmidle, Treuhand. | Bild: Herbert Schnäbele

Am 9. Juni ereignete sich spät abends ein schweres Unwetter, bei dem sich riesige Wassermengen sintflutartig über Oberlauchringen ergossen. Vor allem im Bereich der Bergstraße, Grundstraße, Wettenstraße und des Rebwegs kam es zu erheblichen Überschwemmungen, die teilweise große Schäden anrichteten. Die Feuerwehr war mit allen verfügbaren Kräften die ganze Nacht und am Folgetag im Einsatz. Der Gesamtschaden der Gemeinde belief sich auf rund 150.000 Euro. Das Unwetter brachte zusätzliche Erkenntnisse für das bereits beschlossene Starkregenmanagement für diesen Bereich, dessen erste bauliche Maßnahmen noch im Januar beginnen sollen.

Die Macher des Lauchringer Charsharing-Projekts mit den beiden Elektro-Opel Corsa als klimafreundlicher Teil der Carsharingflotte. Von links Bürgermeister Thomas Schäuble, Norbert Münch, Firma Simmler, Fritz Schreiner, Autohaus Tiefert, Daniela Knötzsch, Gemeinde Lauchringen. und Yvonne Becker, Klimamanagerin Gemeinde Lauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

Am 3. Juni erfolgte unter besonderen Vorkehrungen gegen Corona-Infektionen die Eröffnung des Freibads mit der bereits im Jahr 2019 neu errichteten knapp zehn Meter hohen Wasserrutsche, die aber wegen der Corona-Pandemie erst im Jahr 2021 in Betrieb genommen werden konnte. Ebenfalls im Juni erfolgte die Einführung des Car-Sharing-Projektes, bei dem sich inzwischen rund 60 Mieter registriert haben. Für die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge (ein Neun-Sitzer-Bus, ein Auto mit Anhängerkupplung und zwei Elektroautos) wünschen sich die Verantwortlichen noch eine bessere Nutzung. Die Fahrzeuge können bis zu drei Tagen, zum Beispiel für Wochenendausflüge, gemietet werden.

Eine Attraktion für Badegäste gab es mit der neu errichteten Wasserrutsche, die bereits zum Beginn des Sommers 2020 fertig gestellt war. Auf dem Bild die beiden Verantwortlichen des Schwimmbades, Wolfgang Kromer (links) und Jörg Lelonek. | Bild: Herbert Schnäbele

Ende Juni wurde der langjährige Leiter der Finanzverwaltung, Franz Tröndle, nach knapp 20 Dienstjahren bei der Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet. „Du warst ein Glücksfall für unser Rathaus“, lobte Bürgermeister Thomas Schäuble das Engagement des Amtsleiters bei der Verabschiedung im Gemeinderat. Im gleichen Monat ging auch das neue Regenüberlaufbecken Lauffenmühle in Betrieb.

Drittes Quartal: Zum 1. Juli wurde der Nachfolger von Franz Tröndle, Heiko Weissenberger, in sein Amt eingeführt. Die ambulante Wohngruppe für unterstützungsbedürftige Menschen im Familienzentrum Hochrhein eröffnet im Riedpark. Als erste Mieter sind die Eheleute Agnes und Alfons Steffen willkommen geheißen worden. Mittlerweile sind nahezu alle verfügbaren Zimmer vermietet.

Neben der bereits erwähnten großen Jubiläums-Fotoausstellung gab es für mehr als 70 ehrenamtliche Helfer in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung eine besondere Ehrung. Die Geehrten hatten sich nach einem Aufruf spontan für die Einrichtung einer ersten Corona-Teststation zur Verfügung gestellt.

Als erster Mieter in der neuen Wohngemeinschaft für unterstützungsbedürftige Personen im Familienzentrum Hochrhein (FaZ) unterschreibt Alfons Steffen (89) zusammen mit seiner Frau Agnes (87) den Mietvertrag mit der Gemeinde Lauchringen. Auf dem Bild (von links) Andreas Harder (Geschäftsführer Diakonie Hochrhein). Ulla Hahn (Leiterin FaZ), Alfons Steffen, Ursula Kramm (Koordinatorin WG), Agnes Steffen, Sohn Manfred Steffen, Eva Gümpel (Gemeindeverwaltung), Thomas Schäuble (Bürgermeister). | Bild: Herbert Schnäbele

Große Freude gab es in der Gemeinde nach der Bundestagswahl, bei der die beiden in Lauchringen wohnenden Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) und Felix Schreiner (CDU) erneut ein Bundestagsmandat errungen haben. Nach mehr als dreijähriger Planungs- und Bauzeit erfolgte die Einweihung und Wiedereröffnung des Gasthauses „Adler“ in Oberlauchringen mit dem neu errichteten Hoteltrakt, jetzt unter dem neuen Namen „Der Adler“.

Viertes Quartal: Bürgermeister Thomas Schäuble feierte seinen 40-jährigen Dienst im Kreis seiner Mitarbeiter und der Mitglieder des Gemeinderats. Landrat Martin Kistler würdigte die herausragenden Leistungen des Rathauschefs und bezeichnete den Jubilar als „tatkräftigen Macher für die Gemeinde“. Im gleichen Monat erfolgte der Verkauf der Wasserkraftturbine Lauffenmühle an die Firma WKA, die schon früher die Wasserrechte der Lauffenmühle erworben hatte. Die Zusammenführung der Turbine und der Wasserrechte erfolgte in der Absicht, später das neu gestaltete Areal über ein eigenes Ortsnetz ausschließlich mit regenerativem Strom versorgen zu können.

Geburtstag

Am 3. November feierte Martha Kraus, Urgestein von Oberlauchringen und frühere Betreiberin des Lebensmittel-Sparmarkts in der Kraus-Kurve, ihren 100. Geburtstag. Bürgermeister Thomas Schäuble überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde an die noch sehr rüstige Rentnerin, die geistig noch vollkommen fit ist und sich nach wie vor auch noch selbst versorgt.

Bürgermeister Thomas Schäuble gratuliert der Oberlauchringerin Martha Kraus zu ihrem 100. Geburtstag. | Bild: Maria Kraus

Die am 24. November erfolgte Eröffnung der Ortsumfahrung Oberlauchringen im Zuge der A 98/B 34 wurde als Jahrhundertereignis in kleinem Rahmen gefeiert. Das geplante Bürgerfest musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Kurz vor der Eröffnung hat die Freiwillige Feuerwehr Lauchringen auf der noch gesperrten Umfahrung bei einem simulierten Großunfall ihre Herbstabschlussprobe abgehalten.

Feuerwehrkommandant

Bernhard Loll (55) ist seit 25 Jahren ehrenamtlicher Feuerwehrkommandant in Lauchringen. Im Gespräch mit dieser Zeitung schilderte er die Gründe und die Motivation, warum ihm das Ehrenamt auch nach so langer Zeit immer noch Spaß macht und was eher schwierig ist.

Rückblick des Bürgermeisters

Im Rückblick auf das Jahr 2021 bezeichnet Bürgermeister Thomas Schäuble die Einrichtung der ambulanten Wohngruppe für unterstützungsbedürftige Personen als das herausragende Ereignis im zwischenmenschlichen Bereich, das ihn emotional sehr berührt habe. Im baulichen Bereich sei die Eröffnung der Ortsumfahrung Oberlauchringen eindeutig das dominierende Vorkommnis des vergangenen Jahres gewesen. Es sei beabsichtigt, diese Eröffnung im Zusammenhang mit dem Gemeindejubiläum im Sommer dieses Jahres mit einem großen Bürgerfest nachträglich zu feiern, zeigt sich Schäuble optimistisch.