Die Musikschul-Bands der Musikschule Südschwarzwald luden zum Sommerabschluss-Konzert in das Abenteuerland Lauchringen ein. Nicht nur Familie und Freunde nutzten die Gelegenheit, auch viele Interessierte aus der Region kamen vorbei. Für das leibliche Wohl stand das Familienzentrum Hochrhein am Grill und der Getränkeausgabe.

Familie, Freunde und auch neue Zuhörer fanden sich rege ein beim Sommer-Abschluss der Musikschulbands auf dem großen Gelände des Abenteuerlands Lauchringen. | Bild: Yvonne Würth

Die drei Bands zeigten die mögliche Entwicklung von den ersten Anfängen bis zu Preisträgern mit eigenen Songs. Vor fünf Jahren hatten die Crazy Cupcakes begonnen und nach wechselnder Besetzung sind nun Luis Marx (Gitarre, Gesang), Liriel Würth (Gesang, Bass), Samuel Saurer (Keyboards) und Valentin Dörr (Drums) bereits sehr erfolgreich aktiv.

Die jüngste der drei Musikschul-Bands begeisterte ebenfalls beim Sommer-Abschluss im Abenteuerland Lauchringen. Von links: Joachim Borgmann (Musikschule Südschwarzwald), Frederik Jurecka (Drums), Brooke Dölger (Bass und Gesang), Feli Balliel (Gitarre). | Bild: Yvonne Würth

Im Juni gaben sie ihr eigenes Konzert in Grafenhausen als Publikumspreisträger des jüngsten Musikschul-Bandcontests, zusätzlich zu neun Coversongs spielten sie fünf eigene Lieder: Unschön, Unsichtbar, Unbeliebt, Go Away und Unfrei. Leadsänger Luis Marx verarbeitete bereits früh seinen Frust und Ärger über Mitmenschen, die Bandmitglieder beteiligten sich an den Texten und Melodien. Themen wie Suizidprävention, die Nachteile des Schulsystems und die Entwicklung der eigenen Identität werden auf ansprechende und humorvolle Weise verpackt. Fast stehen die Crazy Cupcakes auf eigenen Füßen: „Ich hatte ihnen nahegelegt, selbst Eigenverantwortung zu übernehmen – aber das wollen sie wohl noch nicht komplett“, verrät Joachim Borgmann.

Joachim Borgmann aus Lauchringen ist Lehrer der Musikschule Südschwarzwald und begleitet die Musikschulbands bei ihrer Entwicklung. | Bild: Yvonne Würth

Im dritten Jahr spielt die Band Infinite Fire mit Leadsängerin Aurelia König (Gesang und Bass), Lasse Hoppmann (Gitarre), Hannes Wiegand (Keyboards) und Silas Schilling (Drums). Wie beeindruckend das Können der vier Musiker ist, zeigte die einzige kurze Passage, als nicht alle synchron waren und sich jeder davon überzeugen konnte, dass alles live gespielt wurde. Infinite Fire hatten sieben bekannte Songs für ihren Auftritt ausgewählt, von den Imagine Dragons über die Toten Hosen bis zu Adele. Den Anfang gemacht hatten die jüngsten Musiker von „The Saints“. Die Dreizehnjährigen stehen zwar noch ganz am Anfang und spielen erst seit zwei Schuljahren, dennoch war die Leistung beeindruckend. Brooke Dölger (Bass, Gesang), Feli Balliel (Gitarre) und Frederik Jurecka (Drums) haben Unterricht in St. Blasien, es ist noch Platz für einen Keyboarder. Sie spielten acht Cover-Songs von One Direction über Bryan Adams bis hin zu den Twenty One Pilots.

Für Essen und Getränke beim Sommer-Abschluss der Musikschulbands sorgte das Familienzentrum Hochrhein mit Bereichsleiter Andreas Schumpp (rechts). | Bild: Yvonne Würth

Die beiden jüngeren Bands haben noch keine eigenen Stücke geschrieben: „Im Unterricht gibt es dazu Impulse und Anfänge, aber wenn keine Eigeninitiative der Bandmitglieder kommt, fällt das wieder hinten über“, so Joachim Borgmann.

Unterricht und Schule

Joachim Borgmann ist Lehrer an der Musikschule Südschwarzwald seit 2007. Er unterrichtet die Fächer Klavier, Rock-Bands und Technik-AG in Tiengen, Waldshut und St. Blasien. Die Musikschule Südschwarzwald ist auch beim Jazzfest „Tiengener Sommer“ aufgetreten. Informationen im Internet unter www.musikschule-suedschwarzwald.de