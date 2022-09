Lauchringen vor 2 Stunden

Dank für 20 Jahre Bürgermeister: Ehrenurkunde für Bürgermeister Thomas Schäuble

Am 1. August 2002 trat Thomas Schäuble seine erste Amtsperiode als Bürgermeister der Gemeinde Lauchringen an. Am 21. September 2022 feiert der Gemeinderat sein Jubiläum – Schäuble selbst lobt die Zusammenarbeit