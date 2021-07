von Herbert Schnäbele

Eine ernüchternde Bilanz zog der Turnverein in seiner pandemiebedingt verspätet angesetzten 96. Hauptversammlung im Gasthaus „Adler“. Durchgängig hat die Coronapandemie das Vereinsgeschehen in den zurückliegenden eineinhalb Jahren bestimmt und erheblich eingeschränkt. Es begann mit dem Termin der verhältnismäßig gut besuchten Hauptversammlung, die rund fünf Monate später als üblich, also erst jetzt im Sommer stattfinden konnte, so Vorsitzende Brigitte Weber in ihrer Begrüßung. Sie konnte neben Bürgermeister Thomas Schäuble weitere Vertreter der Gemeinde, sowie auch einige Ehrenmitglieder willkommen heißen.

Viele Absagen wegen Corona

In ihrem Tätigkeitsbericht machte sie deutlich, dass man vereinstechnisch eine sehr schwere Zeit durchgemacht habe und erläuterte die zahlreichen Absagen der geplanten sportlichen Aktivitäten, sowie wichtiger Veranstaltungen sowohl im ersten Lockdown von März bis Mai als auch beim zweiten Lockdown ab Dezember des vergangenen Jahres. Die Vorsitzende bedankte sich ganz besonders bei den Übungsleitern für ihr Durchhaltevermögen und ihre Kreativität bei so manchen Ersatzaktivitäten wie einer Gruppen-Challange im Verein oder einem Bewegungsparcours zusammen mit anderen Vereinen. Nach den Berichten der Abteilungsleiter über die Aktivitäten zwischen den Lockdowns für Basketball, Volleyball, Wintersport und Turnen, erstattete Kassier Markus Albiez den Kassenbericht mit einer deutlich positiven Bilanz. Ihm wurde von den Kassenprüfern Harald Veldmann und Rolf Thiesbrummel eine einwandfreie Kassenführung bestätigt.

Nach der Entlastung des Vorstandes übernahm Bürgermeister Thomas Schäuble die Regie für die Teilvorstandswahlen. Zuvor bedankte er sich bei dem Verein für sein Durchhaltevermögen in der schwierigen Zeit der Pandemie. Anschließend wurde Brigitte Weber nach 15-jähriger Amtszeit für weitere zwei Jahre zur Vorsitzenden des Turnvereins gewählt. Neu in das Amt der Schriftführerin wählten die Anwesenden Martina Räuchle, da die bisherige Schriftführerin Anika Tröndle wegen Wegzug von Lauchringen nicht mehr kandidiert hatte. Sie wurde mit großem Dank und einem Geschenk verabschiedet.

Lob für Vereinsführung

Thomas Schäuble lobte die Vereinsführung für die hervorragende Arbeit in der besonders schwierigen Zeit und meinte: „Der Verein kann sich glücklich schätzen, ein solches Team an der Spitze zu haben.“ Nach zahlreichen Ehrungen (wir berichten noch) sowie vielen Dankesworten für vielerlei Engagement im Verein ging die Versammlung mit dem tiefsinnigen deutschen Sprichwort der Vorsitzenden: „Glaube an das was noch nicht ist, damit es werde“, harmonisch zu Ende.

Der TV Lauchringen wurde im Jahr 1925 gegründet. Er ist mit 1036 Mitgliedern der größte Verein in Lauchringen. 76 Übungsleiterinnen und Übungsleiter, davon 27 mit C- und B-Lizenzen, sowie sieben Jugendliche Helfer im Übungsleiterbetrieb engagieren sich in vier Abteilungen, bei der Sportabzeichenablegung und in einer „Jugendstruktur“. Vorsitzende des Vereins ist seit 2006 Brigitte Weber, Telefonnummer 07741/671249. Weitere Informationen im Internet (www.tv-lauchringen.de).